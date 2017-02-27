Нацбанк 15 травня провів тендер з підтримки ліквідності банків, надавши 6 банкам 667,3 млн грн рефінансування під 8%.
Про це йдеться у даних регулятора.
Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.
"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.
jump написав:Нацбанк 15 травня провів тендер з підтримки ліквідності банків, надавши 6 банкам 667,3 млн грн рефінансування під 8%.
Про це йдеться у даних регулятора.
Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.
"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.
Вітаю, jump.
Я вже вдесяте за день бачу цю інформацію так подану на різних ресурсах Ой зрада-зрадонько...
Чому ніхто при цьому не каже що й повернули такого попереднього рефінансування на 477,2 млн.грн.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.