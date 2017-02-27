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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5448544954505451>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:16

Благодаря скандалу с детьми от суррогатных матерей, весь мир узнал,что на европейском рынке "самое дешевое суррогатное материнство - в Украине, самой бедной стране Европы".

Хорошая реклама, я считаю.Сегодняшняя статья в "Нью-Йорк Таймс" как раз об этом:


100 Babies Stranded in Ukraine After Surrogate Births

Travel bans have prevented the babies’ parents from entering the country. One official says as many as 1,000 babies will be born before restrictions are lifted.

https://www.nytimes.com/2020/05/16/world/europe/ukraine-coronavirus-surrogate-babies.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

лекарство от коронавируса найдено
весь мир разрывает от оптимизма
так что скоро увидим бакс па25
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:28

Харьковские врачи устроили бунт
Из 2400 сотрудников скорой помощи Харькова только 244 получили обещанные президентом надбавки в 300%. Остальные остались ни с чем.
https://курс.ком.юа/novost/178349-harko ... roili-bunt


в бюджете нет денег
кроме, под шумок короновируса по стране закрывают психушки, тубдиспансеры и увольняют опытных врачей в возрасте
Востаннє редагувалось Grand Touring в Пон 18 тра, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:29

  PS4 написав:лекарство от коронавируса найдено
весь мир разрывает от оптимизма
так что скоро увидим бакс па25

На осень обещают улучшенную версию вируса :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:29

Нацбанк 15 травня провів тендер з підтримки ліквідності банків, надавши 6 банкам 667,3 млн грн рефінансування під 8%.

Про це йдеться у даних регулятора.

Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.

"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:32

  PS4 написав:
  75stasstas75 написав:Zebra
Разворот скорее всего ближе к августу, потом только вверх, там и 30 не предел, а до этого 26.3 - 26.5

я надеюсь еще па25 закупиться

Че так скромно?
ДАЙОШЬ ПА 24!
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:37

  reus написав:
  PS4 написав:
  75stasstas75 написав:Zebra
Разворот скорее всего ближе к августу, потом только вверх, там и 30 не предел, а до этого 26.3 - 26.5

я надеюсь еще па25 закупиться

Че так скромно?
ДАЙОШЬ ПА 24!

Слышал, что к августу идем на тот курс, который был перед кризисом и карантином, т.е на 23.25.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:38

  Вкладчик1234 написав:
  PS4 написав:лекарство от коронавируса найдено
весь мир разрывает от оптимизма
так что скоро увидим бакс па25

На осень обещают улучшенную версию вируса :)


обещатели просто не знали о лекарстве
уже все равно
к осени ждем во всех аптеках
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:43

Однобока подача інфи!

  jump написав:Нацбанк 15 травня провів тендер з підтримки ліквідності банків, надавши 6 банкам 667,3 млн грн рефінансування під 8%.

Про це йдеться у даних регулятора.

Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.

"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.


Вітаю, jump.

Я вже вдесяте за день бачу цю інформацію так подану на різних ресурсах :evil: Ой зрада-зрадонько...

Чому ніхто при цьому не каже що й повернули такого попереднього рефінансування на 477,2 млн.грн.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:46

"332 лікарні опинилися під загрозою закриття і, скоріш за все, будуть закриті до кінця року. Загалом перед загрозою звільнення опинилися майже 50 тисяч медпрацівників"
https://www.liga.net/health/articles/v- ... -stepanova
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