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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5448544954505451

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  varlo написав:Слышал, что к августу идем на тот курс, который был перед кризисом и карантином, т.е на 23.25.

Крыза нас омынэ(с)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:58

  s0v7a написав:
  jump написав:Нацбанк 15 травня провів тендер з підтримки ліквідності банків, надавши 6 банкам 667,3 млн грн рефінансування під 8%.

Про це йдеться у даних регулятора.

Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.

"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.


Вітаю, jump.

Я вже вдесяте за день бачу цю інформацію так подану на різних ресурсах :evil: Ой зрада-зрадонько...

Чому ніхто при цьому не каже що й повернули такого попереднього рефінансування на 477,2 млн.грн.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Уважаемый,под какой процент бралось папередне рефинансирование.И даёте ли вы свой зуб,если на последующие рефинансирования не будут вкладываться в ОВГЗ под 11.5 процентов?Не корысти ради,а токмо из побуждений патриотических.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:10

курс по 30 кто хотел проглотить? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:14

  somilitark написав:Так что там с заначками Нафтогаза?

Не хвастались сколько осталось?

По размещениям ОВГЗ,общая ликвидность в БС на утро 15.05 составила 193 ярда,а доходило под 210,выходит облигации купили рыночно банки,рефинансирование на месте,на уровне 47 ярдов.
Но завтра уряд опять хочет колядовать деньги,погашений ОВГЗ не было,не многовато ли сожрать за неделю 19.3 ярда,а теперь просить добавки?
Какой дефицит бюджета?
Надо было по плану собрать 110 ярдов,что опять придётся выдушить 50 ярдиков из воздуха?
Как вам глубина проблем?
Выходит завтра поднажмут на банки и они 10-ку ярдов на стол вывалят.
Читал бениан\униан,уже говорят,что МВФ даст чуть больше ярда и Европа 500 мио евро,ровно столько,сколько надо будет откашлять дяде Сэму,а как же бюджет?
Кто его будет страховать,когда Нафтогаз сольётся? И на межбанке засияет дыра между неравновесием спроса и предложения?
Ведь Вовыквасов вдруг побегут за валютой,которую уже слили.
А МВФ ничего не дал для покрытия бюджета,он только дал денег сам себе.

А пока ни о чём не думайте,радуйтесь укреплению,стрекоза может позволить себе всё лето пропеть не думая о зиме.

Все плохое может случиться. Но не сегодня и не завтра.

Никто за валютой не побежит до тех пор, пока экспорт не наладится и торговля не пойдет в гору. В условиях карантина импорт загибается постепенно, а спрос на валюту от импортеров падает еще стремительнее в условиях объективных трудностей с доставкой грузов не критического импорта. Но есть еще один вариант для стимулирования спроса на валюту от импортеров. Я говорю сейчас о планах правительства организовать большую стройку во всей Украине. А тут без импорта стройматериалов никак не обойтись, следовательно зима начнется с началом большой стройки.

МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Но все со временем проясняется, постепенно и неуклонно. Причина - Украина в плотной зоне интересов России, что официально не признается. Но бизнес разведка все давно знает.
buratinyo
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