Крыза нас омынэ(с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:58
Уважаемый,под какой процент бралось папередне рефинансирование.И даёте ли вы свой зуб,если на последующие рефинансирования не будут вкладываться в ОВГЗ под 11.5 процентов?Не корысти ради,а токмо из побуждений патриотических.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:10
курс по 30 кто хотел проглотить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:14
Все плохое может случиться. Но не сегодня и не завтра.
Никто за валютой не побежит до тех пор, пока экспорт не наладится и торговля не пойдет в гору. В условиях карантина импорт загибается постепенно, а спрос на валюту от импортеров падает еще стремительнее в условиях объективных трудностей с доставкой грузов не критического импорта. Но есть еще один вариант для стимулирования спроса на валюту от импортеров. Я говорю сейчас о планах правительства организовать большую стройку во всей Украине. А тут без импорта стройматериалов никак не обойтись, следовательно зима начнется с началом большой стройки.
МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Но все со временем проясняется, постепенно и неуклонно. Причина - Украина в плотной зоне интересов России, что официально не признается. Но бизнес разведка все давно знает.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:22
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 18 тра, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Россия если бы желала иметь здесь интересы не аннексировала бы Крым, максимальный их интерес это дестабилизация. Больше им здесь ничего не светит.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:36
Как говаривал один известный проктолог,Вскрытие покажет)И все чисто, как ваши котячьи пречиндалы)И 12 % до и 8 % после- это две большие разницы.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Пон 18 тра, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курс и дальше вниз. Социальная программа по выкачке с худеющего карантинного пересичного дешевого бакса продолжается. Кредит готовится уйти без шума и пыли?
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:36
Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.
"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.
"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.
Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.
"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.
Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:
3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых;
6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых;
9-месячные - без валюты и лимита;
12-месячные - без валюты и лимита;
7-месячные в долларе - без лимита.
Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).
Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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