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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5448544954505451

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  varlo написав:Слышал, что к августу идем на тот курс, который был перед кризисом и карантином, т.е на 23.25.

Крыза нас омынэ(с)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:58

  s0v7a написав:
  jump написав:Нацбанк 15 травня провів тендер з підтримки ліквідності банків, надавши 6 банкам 667,3 млн грн рефінансування під 8%.

Про це йдеться у даних регулятора.

Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.

"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.


Вітаю, jump.

Я вже вдесяте за день бачу цю інформацію так подану на різних ресурсах :evil: Ой зрада-зрадонько...

Чому ніхто при цьому не каже що й повернули такого попереднього рефінансування на 477,2 млн.грн.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Уважаемый,под какой процент бралось папередне рефинансирование.И даёте ли вы свой зуб,если на последующие рефинансирования не будут вкладываться в ОВГЗ под 11.5 процентов?Не корысти ради,а токмо из побуждений патриотических.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:10

курс по 30 кто хотел проглотить? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:14

  somilitark написав:Так что там с заначками Нафтогаза?

Не хвастались сколько осталось?

По размещениям ОВГЗ,общая ликвидность в БС на утро 15.05 составила 193 ярда,а доходило под 210,выходит облигации купили рыночно банки,рефинансирование на месте,на уровне 47 ярдов.
Но завтра уряд опять хочет колядовать деньги,погашений ОВГЗ не было,не многовато ли сожрать за неделю 19.3 ярда,а теперь просить добавки?
Какой дефицит бюджета?
Надо было по плану собрать 110 ярдов,что опять придётся выдушить 50 ярдиков из воздуха?
Как вам глубина проблем?
Выходит завтра поднажмут на банки и они 10-ку ярдов на стол вывалят.
Читал бениан\униан,уже говорят,что МВФ даст чуть больше ярда и Европа 500 мио евро,ровно столько,сколько надо будет откашлять дяде Сэму,а как же бюджет?
Кто его будет страховать,когда Нафтогаз сольётся? И на межбанке засияет дыра между неравновесием спроса и предложения?
Ведь Вовыквасов вдруг побегут за валютой,которую уже слили.
А МВФ ничего не дал для покрытия бюджета,он только дал денег сам себе.

А пока ни о чём не думайте,радуйтесь укреплению,стрекоза может позволить себе всё лето пропеть не думая о зиме.

Все плохое может случиться. Но не сегодня и не завтра.

Никто за валютой не побежит до тех пор, пока экспорт не наладится и торговля не пойдет в гору. В условиях карантина импорт загибается постепенно, а спрос на валюту от импортеров падает еще стремительнее в условиях объективных трудностей с доставкой грузов не критического импорта. Но есть еще один вариант для стимулирования спроса на валюту от импортеров. Я говорю сейчас о планах правительства организовать большую стройку во всей Украине. А тут без импорта стройматериалов никак не обойтись, следовательно зима начнется с началом большой стройки.

МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Но все со временем проясняется, постепенно и неуклонно. Причина - Украина в плотной зоне интересов России, что официально не признается. Но бизнес разведка все давно знает.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:22

:arrow:
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 18 тра, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Но все со временем проясняется, постепенно и неуклонно. Причина - Украина в плотной зоне интересов России, что официально не признается. Но бизнес разведка все давно знает.

Россия если бы желала иметь здесь интересы не аннексировала бы Крым, максимальный их интерес это дестабилизация. Больше им здесь ничего не светит.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:36

  s0v7a написав:
  Дед Мороз написав:Уважаемый,под какой процент бралось папередне рефинансирование.И даёте ли вы свой зуб,если на последующие рефинансирования не будут вкладываться в ОВГЗ под 11.5 процентов?Не корысти ради,а токмо из побуждений патриотических.


Вітаю, Дед Мороз.
Вы Конь педальный. Зуб Вам давать, що своїх вже не лишилось?

Скільки коли і під які відсотки можете побачити у НБУ -
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls

Та макитрою своєю поміркуйте, навіщо його брати той рефінанс, щоб комусь 8 відсотків ще віддавати? На тижневих сертифікатах в НБУ залишкової ліквідності 115,508 млрд.грн. бовтається!

Тільки "мудрі" ватобороді ставлять паравоз позаду вагонів. Ось чи знаєте те, щоб взяти той рефінанс, треба спочатку ОВДП купити щоб під їхню заставу рефінанс взяти, а не навпаки!

Така відповідь зрозуміла, базікало?
Мяу...

ВО

Хай щастить!

Как говаривал один известный проктолог,Вскрытие покажет)И все чисто, как ваши котячьи пречиндалы)И 12 % до и 8 % после- это две большие разницы.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Пон 18 тра, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс и дальше вниз. Социальная программа по выкачке с худеющего карантинного пересичного дешевого бакса продолжается. Кредит готовится уйти без шума и пыли?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:36

Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.

"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.

Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.

"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.

Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:

3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых;
6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых;
9-месячные - без валюты и лимита;
12-месячные - без валюты и лимита;
7-месячные в долларе - без лимита.

Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).

Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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