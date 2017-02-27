Moneta написав:Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.
"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.
"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.
Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.
"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.
Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:
3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых; 6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых; 9-месячные - без валюты и лимита; 12-месячные - без валюты и лимита; 7-месячные в долларе - без лимита.
Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).
Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн.
Подозреваю страна.юа ссылаясь на Морган Стенли говорит о рекомендации от 05.03.2020 как раз после смены правительства, хорошо хоть в мае дошли, очень своевременное прочтение и ссылка )))
Moneta написав:Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.
"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.
"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.
Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.
"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.
Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:
3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых; 6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых; 9-месячные - без валюты и лимита; 12-месячные - без валюты и лимита; 7-месячные в долларе - без лимита.
Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).
Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн.
Цікаво, крім "нерезів" інсайдерів любих друзів діда Яші, ще хтось вкладається слухаючи поради Морганів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.
Moneta написав:Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.
І який там прибуток в держателів аргентинських ОВГЗ при девальвації песо 62% за 10місяців?))
Дядя Сэм уже начал говорить в открытую,что даже блуждающая и строптивая Аргентина лучше чем выходит уже вчерашний друг?
Ого,эта новость имеет бомбический характер,шестёрки правительства США открыто заявили,что Украина уже не друг и ложится под рашу,тут нечего ловить,приказано валить и убегать.
Сейчас наверное и МВФ будет морозится с копеечным траншем,мол подождём,а не уплатят ли компенсацию по коломойскому закону,это значит что очень сильно и больно наступили на хвост дядюшке за океаном.
А раша для амеров однозначно враг,говорят уже несколько лет чина платит раше за нефть и газ исключительно юанями,которые на мировом рынке не конвертируются,мол назло Америке "уходят от доллара",так что Украине в случае дружбы с рашей перепадёт не больше чем Приднестровью,там 100 мио долларов в год раша отказалась платить. хутин голый.
Но главное слить сейчас на межбанке побыстрее хутинский предновогодний подарок за газ,поиграть в ревальвацию с падающей экономикой и накачкой экономики пустыми фантиками с печатного станка. Ребятушки,импорт уже оживает,запускаются торговые точки с закордонным крамом и посмотрите что делается на дорогах,такое впечатление,что с закрытием общественного транспорта уже даже слепые задумались о собственном авто,да именно авто,которые ездят на Импортном топливе и сосут деньги бесконечными ремонтами,ибо в основном завозят откровенный хлам и причём много хлама,сами авто везут из-за бугра и за валюту,железяки тоже к нм тоже за фантики не купишь)))
Короче наблюдаем игру сбрось доллар с ракетного поезда,пока ЖЕЛАНИЕ и ресурсы есть,но игру могут резко остановить,ибо с двух сторон зажали тисками не понятную и блуждающую в 3-х соснах власть,так как один бывший друг и партнёр дядя Сэм указал на дверь,а второй "мышебрат" гол как сокол и скорее мечтает голыми руками додушить взбунтовавшуюся колонию. Так что курс 56 при таком раскладе это только начало,радуйтесь сегодняшнему идиотизму,он будет прекращён в один день и внезапно!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
edvardd написав:Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.
Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии. Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских. Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?