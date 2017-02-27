RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5449545054515452

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:51

  Moneta написав:Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.

"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.

Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.

"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.

Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:

3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых;
6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых;
9-месячные - без валюты и лимита;
12-месячные - без валюты и лимита;
7-месячные в долларе - без лимита.

Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).

Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн.

Подозреваю страна.юа ссылаясь на Морган Стенли говорит о рекомендации от 05.03.2020 как раз после смены правительства, хорошо хоть в мае дошли, очень своевременное прочтение и ссылка )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:52

  Moneta написав:Новостью дня на финансовом рынке стала негативная оценка, которую дал украинским облигациям американский инвестбанк Morgan Stanley. Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

"Аналитики Morgan Stanley считают, что с такими рисками, как у Украины, есть активы и с более привлекательной доходностью", - объяснил "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

То есть нам нужно стать либо менее рисковыми, например, за счет улучшения экономических показателей и подписания нового кредитного соглашения с МВФ. Либо поднять доходности по своим облигациям.

"Любит/не любит/поцелует - это все о ромашках. В инвестициях все куда сложнее: есть критерий соответствия или несоответствия цены (доходности) рискам, связанным с инвестициями в определенный актив", - говорит Паращий.

Правда, эксперты говорят, что иностранные держатели украинских долговых бумаг пока еще не успели отреагировать на негативную оценку.

"Если говорить о внутренних бумагах, - ОВГЗ - то здесь пока затишье. Нерезиденты перестали сбрасывать облигации. Замерли. Цены на продаже держатся на уровне 12,5% годовых, а на покупке - на 12%. Очевидно, что вывод капиталов из Украины поставлен на паузу", - заверил "Страну" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом Минфин настроен наращивать госдолг на внутреннем рынке, причем не только в гривне, как ранее декларировали чиновники, но и в долларе. Вероятно, они готовятся к крупной выплате, которая предстоит Украине по кредиту США 29 мая - $1 млрд.

Если ранее Министерство финансов заявляло о плане размещения завтра, 19 мая, двух выпусков ОВГЗ на 3 и 6 месяцев. То сегодня стало известно, о том, что оно предложит сразу 5 новых выпусков долговых бумаг. Один из них долларовый. Чиновники отступили от сложившейся в карантин традиции, и в некоторых случаях даже указали объем бумаг:

3-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к выпуску, который проводился в 2017 году на 5,4 млрд грн под 14,5% годовых;
6-месячные в гривне - на 1 млрд грн. Это доразмещение к бумагам, выпущенных неделю назад на 6,7 млрд грн под 11,28% годовых;
9-месячные - без валюты и лимита;
12-месячные - без валюты и лимита;
7-месячные в долларе - без лимита.

Ожидается, что ключевыми покупателями новых бумаг станут госбанки (которым под эту покупку дает рефинансирование НБУ).

Также завтра правительству предстоит выплата крупного гривневого купона по ранее выпущенным ОВГЗ - на 1,3 млрд грн.

Цікаво, крім "нерезів" інсайдерів любих друзів діда Яші, ще хтось вкладається слухаючи поради Морганів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19246
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1080 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:16

аналогия однако...

Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6364
З нами з: 20.11.08
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta написав:Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

І який там прибуток в держателів аргентинських ОВГЗ при девальвації песо 62% за 10місяців?))
stryzhko
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 04.10.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:43

  stryzhko написав:
Moneta написав:Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

І який там прибуток в держателів аргентинських ОВГЗ при девальвації песо 62% за 10місяців?))

Дядя Сэм уже начал говорить в открытую,что даже блуждающая и строптивая Аргентина лучше чем выходит уже вчерашний друг?

Ого,эта новость имеет бомбический характер,шестёрки правительства США открыто заявили,что Украина уже не друг и ложится под рашу,тут нечего ловить,приказано валить и убегать.

Сейчас наверное и МВФ будет морозится с копеечным траншем,мол подождём,а не уплатят ли компенсацию по коломойскому закону,это значит что очень сильно и больно наступили на хвост дядюшке за океаном.

А раша для амеров однозначно враг,говорят уже несколько лет чина платит раше за нефть и газ исключительно юанями,которые на мировом рынке не конвертируются,мол назло Америке "уходят от доллара",так что Украине в случае дружбы с рашей перепадёт не больше чем Приднестровью,там 100 мио долларов в год раша отказалась платить.
хутин голый.

Но главное слить сейчас на межбанке побыстрее хутинский предновогодний подарок за газ,поиграть в ревальвацию с падающей экономикой и накачкой экономики пустыми фантиками с печатного станка.
Ребятушки,импорт уже оживает,запускаются торговые точки с закордонным крамом и посмотрите что делается на дорогах,такое впечатление,что с закрытием общественного транспорта уже даже слепые задумались о собственном авто,да именно авто,которые ездят на Импортном топливе и сосут деньги бесконечными ремонтами,ибо в основном завозят откровенный хлам и причём много хлама,сами авто везут из-за бугра и за валюту,железяки тоже к нм тоже за фантики не купишь)))

Короче наблюдаем игру сбрось доллар с ракетного поезда,пока ЖЕЛАНИЕ и ресурсы есть,но игру могут резко остановить,ибо с двух сторон зажали тисками не понятную и блуждающую в 3-х соснах власть,так как один бывший друг и партнёр дядя Сэм указал на дверь,а второй "мышебрат" гол как сокол и скорее мечтает голыми руками додушить взбунтовавшуюся колонию.
Так что курс 56 при таком раскладе это только начало,радуйтесь сегодняшнему идиотизму,он будет прекращён в один день и внезапно!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11312
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2636 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:54

  edvardd написав:Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.


Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии.
Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских.
Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 26.03.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:54

  buratinyo написав:
МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...

Все верно. "Опять нам на север..."

Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...
Amat
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 21.12.11
Подякував: 65 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5449545054515452
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, Vint і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1887, 1888, 1889
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18880 2306962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 23:07
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 694, 695, 696
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6954 1557592
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 22:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 39, 40, 41
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
407 85995
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 14:07
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3129)
18.05.2020 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.