edvardd написав:Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.
Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии. Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских. Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?
edvardd написав:Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.
Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии. Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских. Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?
Ещё 25 раз. Украинские реалии сейчас не коррелируют с РФ от слова совсем а ещё говорят сегодня начали австрийцы неприятное расследование против Зеле OMV за спонсорство на крупные суммы ФК Зенит, не нравится австрийцам, что недоспонсированы очень свои футбольные клубы... И я их как фанат футбола поддерживаю! )))
buratinyo написав: МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...
Все верно. "Опять нам на север..."
Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...
Интересно, а были случаи в истории когда МВФ помогла стабильным странам с хорошим торговым балансом, с укрепляющимся курсом, растущими ЗВР? Какой смысл сейчас давать кредит? Может все таки это произойдет, когда начнет плохеть экономике?
Попит на нафту у Китаї майже повернувся до рівня, яки спостерігався до коронавірусної кризи - наразі споживання нафти становить близько 13 млн барелів на добу проти 13,7 млн барелів у грудні 2019 року.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінки топ-менеджерів нафтокомпаній і трейдерів.
Зазначається, що у лютому у зв'язку із закриттям промислових підприємств попит на сировину впав на 20%, проте зараз, коли заводи знову відкриваються, споживання бензину та дизелю повністю відновилось.
"Визначення точного рівня попиту на нафту в Китаї в режимі реального часу є складним завданням, але трейдери заявили, що це близько 13 мільйонів барелів на день, проти 13,7 млн барелів у грудні 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що китайські нафтопереробні компанії в останні дні активізували закупівлі нафти на спотовому ринку, що призвело до зростання цін.
Попит зростатиме з відновленням авіасполучення та зростанням обсягів споживання авіаційного палива.
Открытие летних площадок принесло ресторанам всего 12% дополнительной прибыли в карантин"Уставшие от вынужденного простоя, сегодня многие рестораторы принимают правила игры и открывают летние площадки. Конечно же, летники не решают основных проблем общепита: при тех санитарных и транспортных ограничениях, необходимости вновь платить аренду, эффективность работы многих заведений остается под вопросом", – рассказал CEO и совладелец компании по автоматизации ресторанов Poster Родион Крошек. https://ubr.ua/market/trade/otkrytie-le ... n_get_more
начался самый интересный момент малого бизнеса, когда всеобщий карантин кажется раем 1) с одной стороны конкуренция и арендодатель заставляет рестораны открываться, рестораны боятся, что клиентам понравится у конкурентов и они не вернутся 2) с другой стороны - арендная плата насчитывается по полной и нужно платить зарплату персоналу, тк летнюю площадку нужно убирать и нужен минимум 1 официант, а роста в доходах практически нет
В такой ситуации ресторан начинает генерировать убыток усиленными темпами. И пусть собственник трижды умный и эффективный умеющий представить самый качественный товар - он не может преодолеть всеобщее падение покупательной способности. В группу на вылет попадают предприниматели, у которых помещения в аренде, кредиты, дети, которые были в Европе и знают альтернативу Украине.