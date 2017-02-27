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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:54
edvardd написав:
Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.
Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии.
Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских.
Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 18 тра, 2020 22:54
buratinyo написав:
МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...
Все верно. "Опять нам на север..."
Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:26
Shram написав: edvardd написав:
Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.
Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии.
Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских.
Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?
Ещё 25 раз. Украинские реалии сейчас не коррелируют с РФ от слова совсем
а ещё говорят сегодня начали австрийцы неприятное расследование против Зеле OMV за спонсорство на крупные суммы ФК Зенит, не нравится австрийцам, что недоспонсированы очень свои футбольные клубы... И я их как фанат футбола поддерживаю! )))
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:05
Amat написав: buratinyo написав:
МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...
Все верно. "Опять нам на север..."
Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...
Интересно, а были случаи в истории когда МВФ помогла стабильным странам с хорошим торговым балансом, с укрепляющимся курсом, растущими ЗВР?
Какой смысл сейчас давать кредит?
Может все таки это произойдет, когда начнет плохеть экономике?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:42
26,5288 -0,0182 -0,07%
29,0131 +0,0478 +0,16%
Евро сильно выросло!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:45
Утренние курсы, 9-35:
Харьков 26.63 - 26.67,
диапазон цен наличного доллара: 26.60..26.63 - 26.67..26.70 (ПОВ, опт)
Сумы 26.55 - 26.70
Полтава 26.62 - 26.68
Вчера утром: Харьков 26.75 - 26.79, Сумы 26.75 - 26.85, Полтава 26.75 - 26.80
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:51
Пока тренд не изменился.
Рубль продолжает немного укрепляться на нефтезакупках китайцев.
Гривна смотрит не него, и повторяет
Разворота пока нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:59
Киев
Доллар 26,55/26,64
Евро 28,53/28,63
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:05
Вікно. Ранок. 26,55 / 26,75 (мінус 10 коп порівнянно з 18.05.2020)
...щось МБ такокого темпу набрав...як би 26,50...ми не пробили сьогодні
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:47
TАС онлайн 26.58
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