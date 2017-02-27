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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5450545154525453>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:54

  edvardd написав:Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.


Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии.
Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских.
Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:54

  buratinyo написав:
МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...

Все верно. "Опять нам на север..."

Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:26

  Shram написав:
  edvardd написав:Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар. В июне правительство начнет ослаблять карантин. Это приведет к росту потребления, в том числе тратам на импортную продукцию, что, в свою очередь, окажет давление на отечественную валюту, считают аналитики Райффайзенбанка.


Эти тезисы (ослабление карантина, рост трат на импорт) можно перенести и на украинские реалии.
Только импортозависимость украинских потребителей и экономики куда как больше чем российских.
Соответственно можно ли говорить что давление на гривну возрастет на ещё большую величину?

Ещё 25 раз. Украинские реалии сейчас не коррелируют с РФ от слова совсем ;) а ещё говорят сегодня начали австрийцы неприятное расследование против Зеле OMV за спонсорство на крупные суммы ФК Зенит, не нравится австрийцам, что недоспонсированы очень свои футбольные клубы... И я их как фанат футбола поддерживаю! )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:05

  Amat написав:
  buratinyo написав:
МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...

Все верно. "Опять нам на север..."

Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...

Интересно, а были случаи в истории когда МВФ помогла стабильным странам с хорошим торговым балансом, с укрепляющимся курсом, растущими ЗВР?
Какой смысл сейчас давать кредит?
Может все таки это произойдет, когда начнет плохеть экономике?
aklex
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,5288 -0,0182 -0,07%
29,0131 +0,0478 +0,16%
Евро сильно выросло!
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:45

Утренние курсы, 9-35:

Харьков 26.63 - 26.67,
диапазон цен наличного доллара: 26.60..26.63 - 26.67..26.70 (ПОВ, опт)

Сумы 26.55 - 26.70
Полтава 26.62 - 26.68

Вчера утром: Харьков 26.75 - 26.79, Сумы 26.75 - 26.85, Полтава 26.75 - 26.80
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:51

Пока тренд не изменился.
Рубль продолжает немного укрепляться на нефтезакупках китайцев.
Гривна смотрит не него, и повторяет :)

Разворота пока нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:59

Киев
Доллар 26,55/26,64
Евро 28,53/28,63
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:05

Вікно. Ранок. 26,55 / 26,75 (мінус 10 коп порівнянно з 18.05.2020)
...щось МБ такокого темпу набрав...як би 26,50...ми не пробили сьогодні :)
vovakwasov
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TАС онлайн 26.58
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