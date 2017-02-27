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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:50
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Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может ли ситуация с продажей трежерис сказаться в дальнейшем на курсе?
Я не силен в макроэкономике, но как показывает опыт привата - не выгодно ронять большой шкаф, потому что щепки зацепят всех. Ввиду отказа многих ЦБ от трежерис, думаю о диверсификации зеленого забора, но я обычный пересичный и для меня это сложно.
Но и покупать "вечные активы" - недвига, облигации, золото и тд как-то стремно перед большим шухером. Опыт 08го года показал, что лучше бакс, но тогда наоборот все бежали в трежерис, а 98й я не помню (говорят текущий кризис больше похож на 98й).
Есть какие-то мысли в контексте валютного рынка?
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Центробанки бантустанов оказались немножко заднице и испытывают проблемы с оплатой валютных долгов.
Любая серьезная распродажа трежерис на вторичке вызовет лавинообразный скачок ставок первички, а за ним и индекса доллара.
Главное только потом будет вовремя из зеленого выскочить, ибо печатают его щас в ой каких объемах.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:22
Будете выскакивать - маякните, я куплю у Вас.
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