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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54515452545354545455>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:50

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Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Может ли ситуация с продажей трежерис сказаться в дальнейшем на курсе?
https://курс.ком.юа/novost/178411-rossi ... dolga-ssha

Я не силен в макроэкономике, но как показывает опыт привата - не выгодно ронять большой шкаф, потому что щепки зацепят всех. Ввиду отказа многих ЦБ от трежерис, думаю о диверсификации зеленого забора, но я обычный пересичный и для меня это сложно.
Но и покупать "вечные активы" - недвига, облигации, золото и тд как-то стремно перед большим шухером. Опыт 08го года показал, что лучше бакс, но тогда наоборот все бежали в трежерис, а 98й я не помню (говорят текущий кризис больше похож на 98й).

Есть какие-то мысли в контексте валютного рынка?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Центробанки бантустанов оказались немножко заднице и испытывают проблемы с оплатой валютных долгов.

Любая серьезная распродажа трежерис на вторичке вызовет лавинообразный скачок ставок первички, а за ним и индекса доллара.
Главное только потом будет вовремя из зеленого выскочить, ибо печатают его щас в ой каких объемах.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:22

  escobar написав:Центробанки бантустанов оказались немножко заднице и испытывают проблемы с оплатой валютных долгов.

Любая серьезная распродажа трежерис на вторичке вызовет лавинообразный скачок ставок первички, а за ним и индекса доллара.
Главное только потом будет вовремя из зеленого выскочить, ибо печатают его щас в ой каких объемах.

Будете выскакивать - маякните, я куплю у Вас.
Lemberg
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

разворот уже скоро
Ас-пирин
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:36

  Ас-пирин написав:разворот уже скоро


на МБ 26,5025 :shock: ...може це літаки нарешті до нас долетіли? :lol:
Востаннє редагувалось vovakwasov в Вів 19 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже в первый час сессии Нацбанк выкупил 20 млн долларов по 26,54 гривны. Это удерживает котировки от проседания, так как предложение превышает спрос.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:50

Интересно. Минфин сегодня впервые будет пытаться привлечь ресурсы на 9 и 12 мес в гривне

А так же Минфин решил сделать обрезание по коротким на 3 и 6 мес на уровне 1 млрд. Ну посмотрим. Завтра погашение 325 млн.долларов

Всего сегодня к размещению , гривна 3,6,9 и 12 мес ( по 3 и 6 мес, лимит 1 млрд )
Доллар 204 дня, без лимита
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:57

У квітні експорт українського цукру скоротився більш ніж у 2 рази

У квітні українські виробники експортували 9,1 тис тонн цукру - це більш ніж вдвічі менше ніж попереднього місяця – 19,6 тисяч тонн.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор"

"В кінці березня ми спостерігали певне пожвавлення на Лондонській біржі. В результаті, попит на український цукор дещо зріс і виробники змогли поставити на зовнішні ринки майже 20 тис т цукру в ті країни, куди ми експортували раніше рік-два тому: Лівія (7 тис т), Туреччина (4,8 тис т), Палестина (3,7 тис т).

Уже в квітні світова кон’юнктура, епідемія COVID-19 і зміна курсу валют створила несприятливі умови для українських виробників, тому за квітень ми знову повернулись до звичних об’ємів за місяць – 9,1 тис. т", - пояснив аналітик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин.

В квітні географія поставок майже не змінилась: Туреччина - 5,7 тис т, Лівія - 0,8 тис т і Молдова та Румунія по 0,6 тис т.

За вісім місяців поточного маркетингового року українські виробники експортували 76,4 тис т цукру - це майже в 4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В 2018 - 2019 маркетинговому році українські виробники експортували 409,8 тис т цукру на суму 144,3 млн доларів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:10

АААА!!! 26,4970 :shock:
vovakwasov
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