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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:50
Приват онлайн 26.450 / 26.667
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может ли ситуация с продажей трежерис сказаться в дальнейшем на курсе?
Я не силен в макроэкономике, но как показывает опыт привата - не выгодно ронять большой шкаф, потому что щепки зацепят всех. Ввиду отказа многих ЦБ от трежерис, думаю о диверсификации зеленого забора, но я обычный пересичный и для меня это сложно.
Но и покупать "вечные активы" - недвига, облигации, золото и тд как-то стремно перед большим шухером. Опыт 08го года показал, что лучше бакс, но тогда наоборот все бежали в трежерис, а 98й я не помню (говорят текущий кризис больше похож на 98й).
Есть какие-то мысли в контексте валютного рынка?
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Центробанки бантустанов оказались немножко заднице и испытывают проблемы с оплатой валютных долгов.
Любая серьезная распродажа трежерис на вторичке вызовет лавинообразный скачок ставок первички, а за ним и индекса доллара.
Главное только потом будет вовремя из зеленого выскочить, ибо печатают его щас в ой каких объемах.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:22
Будете выскакивать - маякните, я куплю у Вас.
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
разворот уже скоро
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:36
Востаннє редагувалось vovakwasov в Вів 19 тра, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже в первый час сессии Нацбанк выкупил 20 млн долларов по 26,54 гривны. Это удерживает котировки от проседания, так как предложение превышает спрос.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:50
Интересно. Минфин сегодня впервые будет пытаться привлечь ресурсы на 9 и 12 мес в гривне
А так же Минфин решил сделать обрезание по коротким на 3 и 6 мес на уровне 1 млрд. Ну посмотрим. Завтра погашение 325 млн.долларов
Всего сегодня к размещению , гривна 3,6,9 и 12 мес ( по 3 и 6 мес, лимит 1 млрд )
Доллар 204 дня, без лимита
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:57
У квітні експорт українського цукру скоротився більш ніж у 2 рази
У квітні українські виробники експортували 9,1 тис тонн цукру - це більш ніж вдвічі менше ніж попереднього місяця – 19,6 тисяч тонн.
Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор"
"В кінці березня ми спостерігали певне пожвавлення на Лондонській біржі. В результаті, попит на український цукор дещо зріс і виробники змогли поставити на зовнішні ринки майже 20 тис т цукру в ті країни, куди ми експортували раніше рік-два тому: Лівія (7 тис т), Туреччина (4,8 тис т), Палестина (3,7 тис т).
Уже в квітні світова кон’юнктура, епідемія COVID-19 і зміна курсу валют створила несприятливі умови для українських виробників, тому за квітень ми знову повернулись до звичних об’ємів за місяць – 9,1 тис. т", - пояснив аналітик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин.
В квітні географія поставок майже не змінилась: Туреччина - 5,7 тис т, Лівія - 0,8 тис т і Молдова та Румунія по 0,6 тис т.
За вісім місяців поточного маркетингового року українські виробники експортували 76,4 тис т цукру - це майже в 4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.
В 2018 - 2019 маркетинговому році українські виробники експортували 409,8 тис т цукру на суму 144,3 млн доларів.
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