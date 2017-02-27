По какой причине? Или вы это просто так написали, чисто попугать оленей чтобы замедлить падение?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:13
По какой причине? Или вы это просто так написали, чисто попугать оленей чтобы замедлить падение?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:19
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.05.2020............................26,5162
Гривна укрепилась на 6 копеек.
Открылись на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Такое резкое снижение можно попытаться объяснить снижением индекса доллара. Евро при этом вырос. После традиционного утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек, биды остались на месте. С появлением на рынке первых серьезных игроков около 11 приподнялись на полкопейки. С 11-30 весьма бодро снизились на 3 копейки и выровнялись. Похоже, что начавшееся движение вниз парировал регулятор.
НБУ вчера выкупил 70 млн.
Остатки на коррсчетах сократились. Поучаствовали в этом все, кроме интервенции НБУ. Больше всех забрало казначейство, увеличение объема суточных сертификатов его поддержало. Наличка взяла совсем немного.
В пятницу объем валютного рынка увеличился с 248.8 до 309.5 млн. Чистый спрос составил 269 млн. Среди клиентских заявок превышение предложения над спросом увеличилось.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что за приступ сумасшествия был на межбанке 9 марта?
почему тогда скачок сильнейший на 3 - 4 гривны вверх был?
какие мудрецы курс вверх загнали?
хотел бы я им пару ласковых сказать
а сейчас возвращаются к 24 и ниже
зачем так они психанули?
что аж 2 лярда НБУ пришлось слить?
кто были эти ниоткуда возмись любители никомуненужного
и где они делись сейчас
наелись никомуненцжным
поименно список этих нарушителей спокойствия приведите пож- ста!
сали - спали и вдруг проснулись и как ошпаренные ломанулись за никомуненужным 8 марта
кто эти люди?
и что они думают о своём нехорошем поведении 9 по марта?
довольны ли они сейчас, видя, как курс возвращается к к старым низам постепенно?
греет ли их сейчас накупленные в тридорога никомуненужный?
одно скажу: так не должно было произойти
НБУ допустил спекуляцию очередной раз
кто они эти люди?!!!
фамилии, названия фирм?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 19 тра, 2020 12:33, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:24
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:26
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:27
Середньорічна-зважена + вуса
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0454(-0,0279). Знову ВПАЛИ. Йшло додолу по 4,54 копійки за добу. Це майже вдвічі швидше про те як падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0070(+ 0,0099). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,70 копійки за добу. І тут впали майже на третину.
Повні оберти МБ за тиждень 1032,8459(1406,7806) млн. долярів. Робочий тиждень меньший на добу від попереднього. Та середні оберти за тиждень склали всього 258,21(281,36) млн.дол. Впали. І вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 380,46(386,08) млн.грн., які знову таки трохи припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Оберти продовжують падати, бізнес скукожується. Гривню все тяжче заробити.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,5162(26,6903) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,7865(25,7585) грн./дол. і це на 0,73(0,93) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода при продажі доляра 2.83(3.62) відсотка. Ще не погана, та знову втратили багатенько
Доляр по року все ще перекуплено на 0,73 гривні
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, бо курс доляра середньорічна притягує сильніше за магніт, не дивлячись на супротив НБУ.
Прийшов час Вангувати!
Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.
Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус:
- лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік);
- логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки);
- параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки);
- гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки);
- кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,8058(25,5379) грн./дол.(логаріфмічний вус) до 25,8517(25,8024) грн./дол. (кубічний вус). Повна розбіжність складає 4.59(26.85) копійки./дол. що є меньше за 0,2 відсотка.
Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,7865 грн./дол. попало в означений тижнем раніше діапазон.
Лінійний вус на прикінець року відійшов від 2018. І вони з логаріфмом обійняли з двох сторін 2017 рік. А гіпербола майже прилипла до 2016 і 2019 років.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6971(26,8882) грн./$. Воно впало і це сьомий тиждень поспіль! І величина падіння прискорилась. І ЗНОВУ ЗАРАЗ BID НА ГОТІВЦІ НИЖЧЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6971 грн./дол.!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:33
1) Кипиш вокруг Привата.
2) Вирус
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:35
неужели ненаученые до сих пор, что всё будет хорошо? Что всё уладят.
Было столько ситуаций. Был ЗВР с 5 лярдами. Всё было.
Ведь сейчас всё нормально.
Считаю НБУ должен был закрыть межбанк на пару недель тогда (с 8 марта.
Не было бы сейчас такого курса. А был бы 24.
Нет слов выразить своё недовольство действиями НБУ.
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