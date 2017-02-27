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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5452545354545455

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  mephala написав:в умовах карантину може бути що завгодно

Це - Україна, тут і без карантину може бути що завгодно! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:46

Смешно, июньский контракт на железную руду взлетел выше июля 2019 года


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:47

[quote="4967889:s0v7a"]

Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.

Мабуть вуса кота, який у мішку

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче .....

Такі Аксіома
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На торгах по доллару к 12 часам все достаточно активно. Продавцов больше, чем покупателей. НБУ выходил во второй раз с покупкой доллара по 26,51.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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