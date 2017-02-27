Це - Україна, тут і без карантину може бути що завгодно!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це - Україна, тут і без карантину може бути що завгодно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:46
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:47
[quote="4967889:s0v7a"]
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Мабуть вуса кота, який у мішку
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче .....
Такі Аксіома
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На торгах по доллару к 12 часам все достаточно активно. Продавцов больше, чем покупателей. НБУ выходил во второй раз с покупкой доллара по 26,51.
Delta oporteat nos salvos fieri!
|