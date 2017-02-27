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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5453545454555456>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  mephala написав:в умовах карантину може бути що завгодно

Це - Україна, тут і без карантину може бути що завгодно! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:46

Смешно, июньский контракт на железную руду взлетел выше июля 2019 года


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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:47

  s0v7a написав:
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.


Мабуть вуса кота, який у мішку

  s0v7a написав:[ І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче .....


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Востаннє редагувалось Деньги в Вів 19 тра, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На торгах по доллару к 12 часам все достаточно активно. Продавцов больше, чем покупателей. НБУ выходил во второй раз с покупкой доллара по 26,51.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Накнопайте, когда будет девальвирована гривна в очередной раз?
Никогда, потому что плавающий курс?
Кто что думает про то, что плавающий курс есть гарантия от безоткатной кратной девальвации гривны.

можно предположить, что теперь гривна будет теперь следующие 10 лет будет в пределах 23 - 26,5 (без учёта кратковременных спекулятивных экстремумов).
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 19 тра, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:58

  aklex написав:
  Amat написав:
  buratinyo написав:
МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...

Все верно. "Опять нам на север..."

Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...

Интересно, а были случаи в истории когда МВФ помогла стабильным странам с хорошим торговым балансом, с укрепляющимся курсом, растущими ЗВР?
Какой смысл сейчас давать кредит?
Может все таки это произойдет, когда начнет плохеть экономике?

Вопрос не когда, а чьей более правильный.

МВФ хоть в своем названии имеет слово "международный" кредиты ведь давал и дает фактически в американской валюте. Только за эту валюту он негласно разрешает покупать исключительно товары американских корпораций. И не зря же трезвые умы всегда отмечали, что их кредиты ну не приносят пользы украинской экономике, а вернее украинскому национальному производству. Эти кредиты лишь помогают решить обострившиеся проблемы и уменьшить спрос на валюту, который запускает процесс девальвации гривны. Почему? Да потому что купив за полученный кредит от МВФ американские тепловозы б/у правительство обеспечивает, что на межбанке не появляется серьезный покупатель валюты в лице "Укрзализныци". Далее купив американские ТВЭЛы за кредитные деньги пусть и задорого правительство временно обеспечивает отсутствие на межбанке такого покупателя валюты как Запорожская АЭС, например. Понятное дело, что это временное затишье на валютном рынке. Но иногда так можно обеспечить это затишье целое десятилетие.

Именно поэтому кредиты от МВФ даются под самый низкий процент на рынке. Ведь кредиты эти создают дополнительный спрос на американском рынке всякого ненужного фуфла, товаров, которые сложно продать из-за специфических характеристик (те же ТВЭлы), морально устаревшей продукции, которую нам втюхивают под видом современной.

Казалось бы вывод можно сделать правильный такой - бери кредит МВФ под низкий процент и покупай американские производственное оборудование и ценные технологии. И волки сыты и овцы целы. Но и здесь преграды - МВФ под такие покупки деньги не хочет давать, экспортный контроль США не даст разрешение на экспорт современного оборудования и технологий (даст только на устаревшие и бесполезные). Поэтому покупай либо тепловозы б/у задорого, либо вообще ни ... Не удивлюсь, если МВФ вообще не перечисляет валюту в Украину в виде кредита, а сам напрямую оплачивает закупку тепловозов б/у в США с последующей доставкой их в Укрзализныцю. Не доверяет он тем, кто покупает битые машины и перепродает их как небитые. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Между 12 и 13 часами НБУ выходил в третьий раз с выкупом. Уже по 26,495. Это постепенно "откачивает" с рынка доллар, но пока спрос и предложение в шатком равновесии.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:37

Alex2006интуиция подсказывает о приближении разворота.Мне для этого не нужно приводить какие либо аргументы.Интуиция в них не нуждается.В них нуждается разум...но он часто ошибается.
Ас-пирин
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:44

  Ас-пирин написав:Alex2006интуиция подсказывает о приближении разворота.Мне для этого не нужно приводить какие либо аргументы.Интуиция в них не нуждается.В них нуждается разум...но он часто ошибается.

лишилось зрозуміти, що скоро - це натижні чи восени? :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:47

  Yuri_61 написав:Накнопайте, когда будет девальвирована гривна в очередной раз?
Никогда, потому что плавающий курс?
Кто что думает про то, что плавающий курс есть гарантия от безоткатной кратной девальвации гривны.

можно предположить, что теперь гривна будет теперь следующие 10 лет будет в пределах 23 - 26,5 (без учёта кратковременных спекулятивных экстремумов).

Логіки немає. Гривня девальвує, коли різко впаде експорт, і не будуть давати в борг, а фіксований курс чи плаваючий - різниці немає. Рубль плаваючий курс не врятував.
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