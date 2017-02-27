Це - Україна, тут і без карантину може бути що завгодно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це - Україна, тут і без карантину може бути що завгодно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:46
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:47
Мабуть вуса кота, який у мішку
Такі Аксіома
Востаннє редагувалось Деньги в Вів 19 тра, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На торгах по доллару к 12 часам все достаточно активно. Продавцов больше, чем покупателей. НБУ выходил во второй раз с покупкой доллара по 26,51.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Накнопайте, когда будет девальвирована гривна в очередной раз?
Никогда, потому что плавающий курс?
Кто что думает про то, что плавающий курс есть гарантия от безоткатной кратной девальвации гривны.
можно предположить, что теперь гривна будет теперь следующие 10 лет будет в пределах 23 - 26,5 (без учёта кратковременных спекулятивных экстремумов).
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 19 тра, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:58
Вопрос не когда, а чьей более правильный.
МВФ хоть в своем названии имеет слово "международный" кредиты ведь давал и дает фактически в американской валюте. Только за эту валюту он негласно разрешает покупать исключительно товары американских корпораций. И не зря же трезвые умы всегда отмечали, что их кредиты ну не приносят пользы украинской экономике, а вернее украинскому национальному производству. Эти кредиты лишь помогают решить обострившиеся проблемы и уменьшить спрос на валюту, который запускает процесс девальвации гривны. Почему? Да потому что купив за полученный кредит от МВФ американские тепловозы б/у правительство обеспечивает, что на межбанке не появляется серьезный покупатель валюты в лице "Укрзализныци". Далее купив американские ТВЭЛы за кредитные деньги пусть и задорого правительство временно обеспечивает отсутствие на межбанке такого покупателя валюты как Запорожская АЭС, например. Понятное дело, что это временное затишье на валютном рынке. Но иногда так можно обеспечить это затишье целое десятилетие.
Именно поэтому кредиты от МВФ даются под самый низкий процент на рынке. Ведь кредиты эти создают дополнительный спрос на американском рынке всякого ненужного фуфла, товаров, которые сложно продать из-за специфических характеристик (те же ТВЭлы), морально устаревшей продукции, которую нам втюхивают под видом современной.
Казалось бы вывод можно сделать правильный такой - бери кредит МВФ под низкий процент и покупай американские производственное оборудование и ценные технологии. И волки сыты и овцы целы. Но и здесь преграды - МВФ под такие покупки деньги не хочет давать, экспортный контроль США не даст разрешение на экспорт современного оборудования и технологий (даст только на устаревшие и бесполезные). Поэтому покупай либо тепловозы б/у задорого, либо вообще ни ... Не удивлюсь, если МВФ вообще не перечисляет валюту в Украину в виде кредита, а сам напрямую оплачивает закупку тепловозов б/у в США с последующей доставкой их в Укрзализныцю. Не доверяет он тем, кто покупает битые машины и перепродает их как небитые.
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Между 12 и 13 часами НБУ выходил в третьий раз с выкупом. Уже по 26,495. Это постепенно "откачивает" с рынка доллар, но пока спрос и предложение в шатком равновесии.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:37
Alex2006интуиция подсказывает о приближении разворота.Мне для этого не нужно приводить какие либо аргументы.Интуиция в них не нуждается.В них нуждается разум...но он часто ошибается.
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:44
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:47
Логіки немає. Гривня девальвує, коли різко впаде експорт, і не будуть давати в борг, а фіксований курс чи плаваючий - різниці немає. Рубль плаваючий курс не врятував.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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