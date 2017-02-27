Додано: Вів 19 тра, 2020 12:58

aklex написав: Amat написав: buratinyo написав:

МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России... МВФ не любит Украину, судя по тем копейка, которые он выделяет. Я долго не мог понять почему. Причина - Украина в плотной зоне интересов России...

Все верно. "Опять нам на север..."



Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет... Все верно. "Опять нам на север..."Но, кстати, это пока не значит, что денег не будет...

Интересно, а были случаи в истории когда МВФ помогла стабильным странам с хорошим торговым балансом, с укрепляющимся курсом, растущими ЗВР?

Какой смысл сейчас давать кредит?

Может все таки это произойдет, когда начнет плохеть экономике? Интересно, а были случаи в истории когда МВФ помогла стабильным странам с хорошим торговым балансом, с укрепляющимся курсом, растущими ЗВР?Какой смысл сейчас давать кредит?

Вопрос не, аболее правильный.МВФ хоть в своем названии имеет слово "международный" кредиты ведь давал и дает фактически в американской валюте. Только за эту валюту он негласно разрешает покупать исключительно товары американских корпораций. И не зря же трезвые умы всегда отмечали, что их кредиты ну не приносят пользы украинской экономике, а вернее украинскому национальному производству. Эти кредиты лишь помогают решить обострившиеся проблемы и уменьшить спрос на валюту, который запускает процесс девальвации гривны. Почему? Да потому что купив за полученный кредит от МВФ американские тепловозы б/у правительство обеспечивает, что на межбанке не появляется серьезный покупатель валюты в лице "Укрзализныци". Далее купив американские ТВЭЛы за кредитные деньги пусть и задорого правительство временно обеспечивает отсутствие на межбанке такого покупателя валюты как Запорожская АЭС, например. Понятное дело, что это временное затишье на валютном рынке. Но иногда так можно обеспечить это затишье целое десятилетие.Именно поэтому кредиты от МВФ даются под самый низкий процент на рынке. Ведь кредиты эти создают дополнительный спрос на американском рынке всякого ненужного фуфла, товаров, которые сложно продать из-за специфических характеристик (те же ТВЭлы), морально устаревшей продукции, которую нам втюхивают под видом современной.Казалось бы вывод можно сделать правильный такой - бери кредит МВФ под низкий процент и покупай американские производственное оборудование и ценные технологии. И волки сыты и овцы целы. Но и здесь преграды - МВФ под такие покупки деньги не хочет давать, экспортный контроль США не даст разрешение на экспорт современного оборудования и технологий (даст только на устаревшие и бесполезные). Поэтому покупай либо тепловозы б/у задорого, либо вообще ни ... Не удивлюсь, если МВФ вообще не перечисляет валюту в Украину в виде кредита, а сам напрямую оплачивает закупку тепловозов б/у в США с последующей доставкой их в Укрзализныцю. Не доверяет он тем, кто покупает битые машины и перепродает их как небитые.