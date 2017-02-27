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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5454545554565457>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:30

  varlo написав:26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%

НБУ перестарався :(
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:40

Межбанк
26.5350/26.5908
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А евро сегодня красава!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:47

  vovakwasov написав:
  varlo написав:26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%

НБУ перестарався :(

"Дыхание рынка", не более. Пока тренд не сломлен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:49

  Вкладчик1234 написав:
  vovakwasov написав:
  varlo написав:26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%

НБУ перестарався :(

"Дыхание рынка", не более. Пока тренд не сломлен

Ви праві... уже 26,5415 -0,0055 -0,02%

...тут рядом пишуть: "Пхд нерезиденты снова ОВГЗ заинтересовались"(С)
Востаннє редагувалось vovakwasov в Вів 19 тра, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:55

Но мы где-то рядом :)
Пора готовиться ловить дно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:12

"Шаткое равновесие спроса и предложения")
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:12

  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)

Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который предрекали. Кажется началось :)
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 19 тра, 2020 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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