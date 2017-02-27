|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21
26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%
-
varlo
-
-
- Повідомлень: 6178
- З нами з: 11.04.12
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:30
varlo написав:
26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%
НБУ перестарався
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:40
Межбанк
26.5350/26.5908
-
Electron
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:46
А евро сегодня красава!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5758
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:47
vovakwasov написав: varlo написав:
26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%
НБУ перестарався
"Дыхание рынка", не более. Пока тренд не сломлен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11388
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6814 раз.
- Подякували: 3051 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:49
Вкладчик1234 написав: vovakwasov написав: varlo написав:
26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%
НБУ перестарався
"Дыхание рынка", не более. Пока тренд не сломлен
Ви праві... уже 26,5415 -0,0055 -0,02%
...тут рядом пишуть: "Пхд нерезиденты снова ОВГЗ заинтересовались"(С)
Востаннє редагувалось vovakwasov
в Вів 19 тра, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:55
Но мы где-то рядом
Пора готовиться ловить дно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11388
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6814 раз.
- Подякували: 3051 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:08
Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:12
"Шаткое равновесие спроса и предложения")
-
Electron
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:12
Igor3777 написав:
Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)
Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который предрекали. Кажется началось
Востаннє редагувалось Игорь
в Вів 19 тра, 2020 15:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18886
|2308314
|
Вів 19 тра, 2020 14:51
OptiX
|
|6956
|1558072
|
|
|407
|86189
|
Нед 17 тра, 2020 14:07
Ой+
|