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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17
vovakwasov написав: Игорь написав: Igor3777 написав:
Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)
Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось
Ви серйозно?
Вы видите рост ?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22
Вкладчик1234 написав: vovakwasov написав: varlo написав:
26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%
НБУ перестарався
"Дыхание рынка", не более. Пока тренд не сломлен
Да,не сломлен.Тренд вверх.Это коррекция.
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