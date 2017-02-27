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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5454545554565457

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:16

  Игорь написав:
  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)

Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось :)

Ви серйозно?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17

  vovakwasov написав:
  Игорь написав:
  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)

Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось :)

Ви серйозно?

Вы видите рост ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17

  Игорь написав:
  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)

Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который предрекали. Кажется началось :)


У нас же "на носу" как раз сейчас фактор погашения кредитных карт, до 25 числа, который все так любят приплетать :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20

  Игорь написав:
  vovakwasov написав:
  Игорь написав:Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось :)

Ви серйозно?

Вы видите рост ?

та не особливо...+0,0070 ...шуткуєте, значить :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22

  Вкладчик1234 написав:
  vovakwasov написав:
  varlo написав:26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%

НБУ перестарався :(

"Дыхание рынка", не более. Пока тренд не сломлен

Да,не сломлен.Тренд вверх.Это коррекция.
goldfinger
 
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