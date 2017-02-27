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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:16
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:01
Интересный день, наличный курс к вечеру наверняка поменяется. Запомнилось, что в Полтаве утром долго светились офера 26.80 на одном из оптов. Держали долго и "выдержали" почти до обеда))
15-45:
Харьков 26.61 - 26.68 (утром 26.63 - 26.67),
большинство предложений на покупку-продажу наличного доллара: 26.60 - 26.70 (ПОВ, опт). Спред как правило 9-10 коп.
Сумы 26.50 - 26.65 (26.55 - 26.70).
В Сумах курс продажи доллара меньше чем в Харькове. Редко такое бывает.
Полтава 26.60 - 26.70 (26.62 - 26.68)
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:02
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.05.2020...............20.05.2020
дата розрахунку..............18.05.2020...............19.05.2020
Євро.................................28,791......................29,0217
Долар США......................26,571......................26,5159
После полудня курс не изменился.
Открылись на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Такое резкое снижение можно попытаться объяснить снижением индекса доллара. Евро при этом вырос. После традиционного утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек, биды остались на месте. С появлением на рынке первых серьезных игроков около 11 приподнялись на полкопейки. С 11-30 весьма бодро снизились на 3 копейки и выровнялись. Похоже, что начавшееся движение вниз парировал регулятор.
Перед обедом появились покупатели, и котировки отскочили на 2 копейки, расширив на полкопейки спред. После обеда, уже без оборотов, резво приподнялись еще на 4 копейки, расширив спред до 3 копеек. На этом энтузиазм иссяк, и после короткой паузы опустились на копейку.
Официальный курс встретили котировками 26.5400 - 26.5700. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и опустились на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
В кои то веки сессия получилась интересной, с неоднократными сменами направления. Такое поведение можно было бы принять за достижение рынком равновесия, если бы "с полей" не доносились вести о нескольких выходах НБУ с покупками. Завтра увидим объемы интервенций - станет яснее. Сегодня можно только отметить, что активная часть торгов завершилась весьма рано, запоздалый спрос был настолько скромным по объемам, что не смог повлиять на итоговый расчет официального курса.
Этот день в истории:
2019 - 26.3682 (+2) +15
2018 - 26.1480 (-4) +37
2017 - 26.3697 (-3)
2016 - 25.2596 (+0)
ЗЫ Хорошая новость для любителей блестяшек:
Это интереснее, чем ложки
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:13
Это называеться "скинуть рыжика", когда в конце сессии на малых оборотах пытаються нарисовать рост, чтобы подогреть спрос оленей. Просто гоняют между собой сделки по 10к с повышенным курсом в надежде на следующий день стартовать с более высоких уровней и слиться выгоднее. Обычная игра спекулянтов на повышение.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:28
дуже на це надіюсь...бо я ще і сьогодні, дивлячись на ранкове ралі, спродав трішки доларів...от тепер мучать деякі сумніви ...більше ні цента не продам...
П.С....з іншого боку, дивлюся банки біди порізали...он в Привата для відділень 26.35
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:59
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