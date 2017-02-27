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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5455545654575458>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:16

  Игорь написав:
  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)

Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось :)

Ви серйозно?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17

  vovakwasov написав:
  Игорь написав:
  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)

Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось :)

Ви серйозно?

Вы видите рост ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:17

  Игорь написав:
  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)

Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который предрекали. Кажется началось :)


У нас же "на носу" как раз сейчас фактор погашения кредитных карт, до 25 числа, который все так любят приплетать :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:20

  Игорь написав:
  vovakwasov написав:
  Игорь написав:Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось :)

Ви серйозно?

Вы видите рост ?

та не особливо...+0,0070 ...шуткуєте, значить :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22

  Вкладчик1234 написав:
  vovakwasov написав:
  varlo написав:26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%

НБУ перестарався :(

"Дыхание рынка", не более. Пока тренд не сломлен

Да,не сломлен.Тренд вверх.Это коррекция.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:01

  Игорь написав:Вы видите рост ?

Интересный день, наличный курс к вечеру наверняка поменяется. Запомнилось, что в Полтаве утром долго светились офера 26.80 на одном из оптов. Держали долго и "выдержали" почти до обеда))

15-45:
Харьков 26.61 - 26.68 (утром 26.63 - 26.67),
большинство предложений на покупку-продажу наличного доллара: 26.60 - 26.70 (ПОВ, опт). Спред как правило 9-10 коп.

Сумы 26.50 - 26.65 (26.55 - 26.70).
В Сумах курс продажи доллара меньше чем в Харькове. Редко такое бывает.

Полтава 26.60 - 26.70 (26.62 - 26.68)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.05.2020...............20.05.2020
дата розрахунку..............18.05.2020...............19.05.2020
Євро.................................28,791......................29,0217
Долар США......................26,571......................26,5159
После полудня курс не изменился.
Открылись на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Такое резкое снижение можно попытаться объяснить снижением индекса доллара. Евро при этом вырос. После традиционного утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек, биды остались на месте. С появлением на рынке первых серьезных игроков около 11 приподнялись на полкопейки. С 11-30 весьма бодро снизились на 3 копейки и выровнялись. Похоже, что начавшееся движение вниз парировал регулятор.
Перед обедом появились покупатели, и котировки отскочили на 2 копейки, расширив на полкопейки спред. После обеда, уже без оборотов, резво приподнялись еще на 4 копейки, расширив спред до 3 копеек. На этом энтузиазм иссяк, и после короткой паузы опустились на копейку.
Официальный курс встретили котировками 26.5400 - 26.5700. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и опустились на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
В кои то веки сессия получилась интересной, с неоднократными сменами направления. Такое поведение можно было бы принять за достижение рынком равновесия, если бы "с полей" не доносились вести о нескольких выходах НБУ с покупками. Завтра увидим объемы интервенций - станет яснее. Сегодня можно только отметить, что активная часть торгов завершилась весьма рано, запоздалый спрос был настолько скромным по объемам, что не смог повлиять на итоговый расчет официального курса.

Этот день в истории:
2019 - 26.3682 (+2) +15
2018 - 26.1480 (-4) +37

2017 - 26.3697 (-3)
2016 - 25.2596 (+0)

ЗЫ Хорошая новость для любителей блестяшек: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-vipusk-suvenirnoyi-sribnoyi-banknoti-scho-vidtvoryuye-dizayn-banknoti-nominalom-1000-griven
Это интереснее, чем ложки :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:13

  Игорь написав:
  vovakwasov написав:
  Игорь написав:Да,да. Тот самый неумолимый, безудержный рост, который все предрекали. Кажется началось :)

Ви серйозно?

Вы видите рост ?

Это называеться "скинуть рыжика", когда в конце сессии на малых оборотах пытаються нарисовать рост, чтобы подогреть спрос оленей. Просто гоняют между собой сделки по 10к с повышенным курсом в надежде на следующий день стартовать с более высоких уровней и слиться выгоднее. Обычная игра спекулянтов на повышение.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:28

  Alex2006 написав:Это называеться "скинуть рыжика", когда в конце сессии на малых оборотах пытаються нарисовать рост, чтобы подогреть спрос оленей. Просто гоняют между собой сделки по 10к с повышенным курсом в надежде на следующий день стартовать с более высоких уровней и слиться выгоднее. Обычная игра спекулянтов на повышение.

дуже на це надіюсь...бо я ще і сьогодні, дивлячись на ранкове ралі, спродав трішки доларів...от тепер мучать деякі сумніви :? ...більше ні цента не продам...

П.С....з іншого боку, дивлюся банки біди порізали...он в Привата для відділень 26.35
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:59

  Patrick написав:Запомнилось, что в Полтаве утром долго светились офера 26.80 на одном из оптов. Держали долго и "выдержали" почти до обеда))

Замомнилось реальным личным наблюдением или устаревшей неактуальной цифрой из интернета ?
SILVER_UA
 
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