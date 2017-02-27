Додано: Вів 19 тра, 2020 16:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............19.05.2020...............20.05.2020дата розрахунку..............18.05.2020...............19.05.2020Євро.................................28,791......................29,0217Долар США......................26,571......................После полудня курс не изменился.Открылись на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Такое резкое снижение можно попытаться объяснить снижением индекса доллара. Евро при этом вырос. После традиционного утреннего кофе сузили спред сверху до 2 копеек, биды остались на месте. С появлением на рынке первых серьезных игроков около 11 приподнялись на полкопейки. С 11-30 весьма бодро снизились на 3 копейки и выровнялись. Похоже, что начавшееся движение вниз парировал регулятор.Перед обедом появились покупатели, и котировки отскочили на 2 копейки, расширив на полкопейки спред. После обеда, уже без оборотов, резво приподнялись еще на 4 копейки, расширив спред до 3 копеек. На этом энтузиазм иссяк, и после короткой паузы опустились на копейку.Официальный курс встретили котировками 26.5400 - 26.5700. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и опустились на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.В кои то веки сессия получилась интересной, с неоднократными сменами направления. Такое поведение можно было бы принять за достижение рынком равновесия, если бы "с полей" не доносились вести о нескольких выходах НБУ с покупками. Завтра увидим объемы интервенций - станет яснее. Сегодня можно только отметить, что активная часть торгов завершилась весьма рано, запоздалый спрос был настолько скромным по объемам, что не смог повлиять на итоговый расчет официального курса.Этот день в истории:2019 - 26.3682 (+2) +152018 - 26.1480 (-4) +372017 - 26.3697 (-3)2016 - 25.2596 (+0)ЗЫ Хорошая новость для любителей блестяшек:Это интереснее, чем ложки