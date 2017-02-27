Так что там сегодня наколядовали по залученню коштив до держбюджету?
ОВГЗ приросли на десяточку?
п.с. А вот и очередной позитивчик:
Итоги первой половины мая на авторынке можно назвать оптимистическими. Как сообщает AUTO-Consulting, рынок новых легковых автомобилей перестал падать. По данным основных операторов в сервисе "Оперативный авторынок" зафиксирован даже небольшой плюс (+1%) в реализации новых легковых автомобилей за первые две недели, в сравнении с апрелем.
Как только открыли автосалоны страждущие поскакали за импортными авто,Киев просто остановился в пробках,вот это тяга к импорту,хоть за последние,но покутим.
Красотища,автогаз в опте рванул,Юралс котируется выше 30 долларов за бочку,Брент закрепился на 35.
Думаю в июне опять нефть будет по 40 и будет расти дальше,а вот пшеничка падает.
Вот такие пироги малята,Нафтогаз не томи,ну скажи сколько тебе ещё слить осталось,думаю у тебя уже точно меньше чем ярд долларов остался! Из тех 3+,что были на 10.04. Вот такая она ревальвация от азировых.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 19 тра, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
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Striker написав:Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.