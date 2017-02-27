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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5455545654575458

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:10

  vovakwasov написав:
  varlo написав:26,5694 +0,0224 +0,08%
29,1227 +0,1574 +0,54%

НБУ перестарався :(

А может Нафтогаз перестарался?

Со сливом аванса от хутина?

Так что там сегодня наколядовали по залученню коштив до держбюджету?

ОВГЗ приросли на десяточку?

п.с. А вот и очередной позитивчик:

Итоги первой половины мая на авторынке можно назвать оптимистическими. Как сообщает AUTO-Consulting, рынок новых легковых автомобилей перестал падать. По данным основных операторов в сервисе "Оперативный авторынок" зафиксирован даже небольшой плюс (+1%) в реализации новых легковых автомобилей за первые две недели, в сравнении с апрелем.


Как только открыли автосалоны страждущие поскакали за импортными авто,Киев просто остановился в пробках,вот это тяга к импорту,хоть за последние,но покутим.

Красотища,автогаз в опте рванул,Юралс котируется выше 30 долларов за бочку,Брент закрепился на 35.

Думаю в июне опять нефть будет по 40 и будет расти дальше,а вот пшеничка падает.

Вот такие пироги малята,Нафтогаз не томи,ну скажи сколько тебе ещё слить осталось,думаю у тебя уже точно меньше чем ярд долларов остался! Из тех 3+,что были на 10.04. Вот такая она ревальвация от азировых.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 19 тра, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:16

  SILVER_UA написав:
  Patrick написав:Запомнилось, что в Полтаве утром долго светились офера 26.80 на одном из оптов. Держали долго и "выдержали" почти до обеда))

Замомнилось реальным личным наблюдением или устаревшей неактуальной цифрой из интернета ?
Полтавский кит держал такой курс, на ихнем сайте есть динамика. Там было и больше 26.80.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:25

Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:26

  Striker написав:Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.

Цыплят по осени считают.
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