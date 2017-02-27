Додано: Вів 19 тра, 2020 17:10

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НБУ перестарався НБУ перестарався

Итоги первой половины мая на авторынке можно назвать оптимистическими. Как сообщает AUTO-Consulting, рынок новых легковых автомобилей перестал падать. По данным основных операторов в сервисе "Оперативный авторынок" зафиксирован даже небольшой плюс (+1%) в реализации новых легковых автомобилей за первые две недели, в сравнении с апрелем.

А может Нафтогаз перестарался?Со сливом аванса от хутина?Так что там сегодня наколядовали по залученню коштив до держбюджету?ОВГЗ приросли на десяточку?п.с. А вот и очередной позитивчик:Как только открыли автосалоны страждущие поскакали за импортными авто,Киев просто остановился в пробках,вот это тяга к импорту,хоть за последние,но покутим.Красотища,автогаз в опте рванул,Юралс котируется выше 30 долларов за бочку,Брент закрепился на 35.Думаю в июне опять нефть будет по 40 и будет расти дальше,а вот пшеничка падает.Вот такие пироги малята,Нафтогаз не томи,ну скажи сколько тебе ещё слить осталось,думаю у тебя уже точно меньше чем ярд долларов остался! Из тех 3+,что были на 10.04. Вот такая она ревальвация от азировых.