Так что там сегодня наколядовали по залученню коштив до держбюджету?
ОВГЗ приросли на десяточку?
п.с. А вот и очередной позитивчик:
Итоги первой половины мая на авторынке можно назвать оптимистическими. Как сообщает AUTO-Consulting, рынок новых легковых автомобилей перестал падать. По данным основных операторов в сервисе "Оперативный авторынок" зафиксирован даже небольшой плюс (+1%) в реализации новых легковых автомобилей за первые две недели, в сравнении с апрелем.
Как только открыли автосалоны страждущие поскакали за импортными авто,Киев просто остановился в пробках,вот это тяга к импорту,хоть за последние,но покутим.
Красотища,автогаз в опте рванул,Юралс котируется выше 30 долларов за бочку,Брент закрепился на 35.
Думаю в июне опять нефть будет по 40 и будет расти дальше,а вот пшеничка падает.
Вот такие пироги малята,Нафтогаз не томи,ну скажи сколько тебе ещё слить осталось,думаю у тебя уже точно меньше чем ярд долларов остался! Из тех 3+,что были на 10.04. Вот такая она ревальвация от азировых.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 19 тра, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
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Striker написав:Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
Не відшкодована бізнесу сума ПДВ Державною податковою службою України (ДФСУ) наразі становить 18,877 млрд грн, з яких спірне ПДВ – 554 млн грн. Про це йдеться у листі за підписом заступником голови ДФСУ Михайла Тітарчука, який має у своєму розпорядженні AgroPolit.com.
З початку місяця всіх отримувачів ПДВ відправляють на перевірку, а це означає затримку відшкодування на один місяць. Вочевидь це результат нестачі коштів у бюджеті, дефіцит яких через недобір на митниці та податківцями може вирости ще на 30% від плану», – говорить джерело видання.
Нагадаємо, що перед агрсектором сума боргів по поверненню підтвердженого ПДВ становить близько 1,6 млрд грн. Як стверджують наші джерела, наразі розпочався процес затримок із відшкодуванням.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
SILVER_UA написав:по отзывам китов с других городов эти цифры не информативны для анализа местности в целом
В 99,9% случаев его цифры в мой обзор не попадают. Сам смотрю и удивляюсь. Уже когда-то писал об этом. Как правило проверяю курс по аукционам (+\-) можно увидеть реальную картину. Есть обменка на Европейской, часто ориентируюсь на нее. Но вот смотришь курс меняется, а на ихнем сайте - штиль.. Курс в Сумах легче анализировать, чем в Полтаве.
Moneta написав:Не відшкодована бізнесу сума ПДВ Державною податковою службою України (ДФСУ) наразі становить 18,877 млрд грн, з яких спірне ПДВ – 554 млн грн. Про це йдеться у листі за підписом заступником голови ДФСУ Михайла Тітарчука, який має у своєму розпорядженні AgroPolit.com.
Чего они мучаются,это всего навсего одно удачное размещение ОВГЗ,в прошлый вторник залучилы 19.3 ярда.
Если что,то НБУ даст рефинанс,чего тут думать,надо печатать,тем более у Нафтогаза есть что сливать и Вовыквасовы подтянут заначки,есть ещё жизнь в держбюджете,ЕСТЬ!
п.с. классическая школа чивокуни,только 25% по грндепо пока нет,но думаю всё в будущем,пока и так разруливают(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Striker написав:Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
єти експердьі сами в минусах сидят да кто ж признается в собственной глупости
funtic написав:.. єти експердьі сами в минусах сидят да кто ж признается в собственной глупости
Бох его знает. Если импортеры станут массово наращивать поредевшие остатки на складах и возобновятся прочие инвестиции, завязанные на импорт, то может и повеселеть. При том, что на рост экспорта рассчитывать особо не приходится. Я бы не рискнул делать прогнозы курса по окончании карантина