Додано: Вів 19 тра, 2020 17:35

Не відшкодована бізнесу сума ПДВ Державною податковою службою України (ДФСУ) наразі становить 18,877 млрд грн, з яких спірне ПДВ – 554 млн грн. Про це йдеться у листі за підписом заступником голови ДФСУ Михайла Тітарчука, який має у своєму розпорядженні AgroPolit.com.



З початку місяця всіх отримувачів ПДВ відправляють на перевірку, а це означає затримку відшкодування на один місяць. Вочевидь це результат нестачі коштів у бюджеті, дефіцит яких через недобір на митниці та податківцями може вирости ще на 30% від плану», – говорить джерело видання.



Нагадаємо, що перед агрсектором сума боргів по поверненню підтвердженого ПДВ становить близько 1,6 млрд грн. Як стверджують наші джерела, наразі розпочався процес затримок із відшкодуванням.

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