Striker написав:Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
Вам треба зрозуміти дві нескладні речі.
По-перше, ніхто вам не скаже точно, який курс валют буде на якусь конкретну дату. Завтра можемо побачити як 26.40, так и 27, гарантій нема. Люди аналізують тренди, тобто який курс буде колись попереду. Може через місяць, може через півроку, як вийде. І то, якщо чорний лебідь не з'явиться.
По-друге, якщо ви не є мінялою, чи валютним спекулянтом (тобто професійним чи азартним гравцем на валютному ринку) то вам НІКОЛИ НЕ ТРЕБА купляти якусь валюту, щоб пізніше "скінуть єйо обратно". Казино завжди виграє, а ви завжди програєте, якщо будете грати постійно.
Тобто, якщо хочете халявного прибутку - грайте, та будьте готові регулярно програвати. Якщо хочете зберегти гроші - то треба розуміти, який вам потрібен кінцевий результат (яку валюту бажаєте мати), та обирати стратегію. Якщо це долар - то питання стоїть лише в тому, коли його купити, зараз чи трохи пізніше. Якщо це гривня - то, краще, взагалі нічого не купляйте. Хіба що, коли і в чому пересидіти різку девальвацію, якщо ви на неї очікуєте.
Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів, який склав понад 28 мільярдів гривень в еквіваленті, середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 76 б.п. до 10,5%, за 6-місячними – на 50 б.п. до 10,78%.
Поступово відновлюється попит на інструменти з довшим строком до погашення. Так, інвестори придбали 9- місячні та 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% та 10,97% відповідно. Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП номіновані в доларах США за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн дол США. Всього за підсумками аукціонів до державного бюджету було залучено кошти в еквіваленті 21,2 млрд гривень
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Уровень пропаганды подтягивается к заветам Геббельса. Какие инвесторы? Нагнули госы,сделали дельту между депосертификатами и ОВГЗ и загоняют всех договорняками финансировать бюджет. Выходит сегодня наколядовали 369 мио у.е.,это наверное остаток денег Нафтогаза и 11.4 ярда купончиков. Нормально так набрали ход,19.3 и 11.4,выходит 30 ярдов за последние 10 дней,что там в бюджете делается,вообще все перестали платить???((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 21 202 245 026,43 грн. (за курсом НБУ).
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 19 тра, 2020 18:17, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
sergey_sryvkin Я для себя решил, что в дальнейшем буду брать доллары только когда будет явно выраженный взлёт ракеты, как было 8 марта. Ещё можно сделать 50/50 и просто сидеть с попкорном и почитывать форум. В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
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Striker написав:...а на спуске вниз менять обратно.
Це найголовніше і найскладніше. Оскільки на взлеті не всі можуть аналізувати рівень максимальної висоти, бо інформації ні у кого нема. Ви не могли знати 8-9 березня, чи 25 березня рівень прірви і плани реальних нерезів на вихід або не вихід.
Striker написав:sergey_sryvkin Я для себя решил, что в дальнейшем буду брать доллары только когда будет явно выраженный взлёт ракеты, как было 8 марта. Ещё можно сделать 50/50 и просто сидеть с попкорном и почитывать форум. В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
Правильно. Закупки нужно делать, когда начался дорожай. То, что закупка может быть сделана не по "цене дна" - легко компенсируется процентами на счетах, и разницей с закупкой на нисходящем тренде.
Грубо говоря, действия нужно предпринимать при сменах тренда. Если речь о более-менее длительном "трейдинге".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Шановні колеги! Дозвольте звернути вашу увагу, що з 2016 року ми кілька разів проходили поточне значення курсу доляра (в першій половині року) і в кожному випадку, проходячи через ці значення гривня продовжувала зміцнюватись. Крім того дозволю використати вираз шанованого нашого форумчанина: "Оберти продовжують падати, бізнес скукожується. Гривню все тяжче заробити"(С). Враховуючи прецеденти та скукожування бізнесу, дозволю собі припустити, що поточний рік не стане винятком
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Вів 19 тра, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:sergey_sryvkin Я для себя решил, что в дальнейшем буду брать доллары только когда будет явно выраженный взлёт ракеты, как было 8 марта. Ещё можно сделать 50/50 и просто сидеть с попкорном и почитывать форум. В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
Ви не побачите ракету вчасно, а якщо побачите, то можна помилитись. Ви не побачите "бальшой шухєр" вчасно, а якщо побачите, то можна помилитись. А якщо побачите та не помилитесь, можуть бути проблеми з наявністю валюти, гривні, гарних курсів, та пр.
Краще планувати свої дії, та ставити собі потрібний результат, до якого йти покроково.
Долар у порівнянні з гривнею - це стабільність, а гривня може давати тимчасові прибутки. З'ясуйте собі, скільки вам треба стабільності, а скільки азарту, і купуйте необхідні суми.
Шановні колеги! Дозвольте звернути вашу увагу, що з 2016 року ми кілька разів проходили поточне значення курсу доляра (в першій половині року) і в кожному випадку, проходячи через ці значення гривня продовжувала зміцнюватись.