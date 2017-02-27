Додано: Вів 19 тра, 2020 18:01

Striker написав: Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае. Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.

Вам треба зрозуміти дві нескладні речі.По-перше, ніхто вам не скаже точно, який курс валют буде на якусь конкретну дату. Завтра можемо побачити як 26.40, так и 27, гарантій нема.Люди аналізують тренди, тобто який курс буде колись попереду. Може через місяць, може через півроку, як вийде. І то, якщо чорний лебідь не з'явиться.По-друге, якщо ви не є мінялою, чи валютним спекулянтом (тобто професійним чи азартним гравцем на валютному ринку) то вам НІКОЛИ НЕ ТРЕБА купляти якусь валюту, щоб пізніше "скінуть єйо обратно". Казино завжди виграє, а ви завжди програєте, якщо будете грати постійно.Тобто, якщо хочете халявного прибутку - грайте, та будьте готові регулярно програвати.Якщо хочете зберегти гроші - то треба розуміти, який вам потрібен кінцевий результат (яку валюту бажаєте мати), та обирати стратегію. Якщо це долар - то питання стоїть лише в тому, коли його купити, зараз чи трохи пізніше. Якщо це гривня - то, краще, взагалі нічого не купляйте. Хіба що, коли і в чому пересидіти різку девальвацію, якщо ви на неї очікуєте.