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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5457545854595460

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:33

  sergey_sryvkin написав:
Ви знущаєтесь?.. Узявши тільки половину значень.


Ні :) друга половина значень мала місце в другій половині року :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:40

  flyman написав:Для того, щоб ми почали рости на 7-8% в рік, нам треба близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat

И для одного мяукающего товарища в интервью есть прямая речь,куда направят рефинанс банки.В ОВГЗ.Жду зуб.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:45

  vovamuha007 написав:Зображення

Шановні колеги! Дозвольте звернути вашу увагу, що з 2016 року ми кілька разів проходили поточне значення курсу доляра (в першій половині року) і в кожному випадку, проходячи через ці значення гривня продовжувала зміцнюватись. Крім того дозволю використати вираз шанованого нашого форумчанина: "Оберти продовжують падати, бізнес скукожується. Гривню все тяжче заробити"(С). Враховуючи прецеденти та скукожування бізнесу, дозволю собі припустити, що поточний рік не стане винятком :)

але легко надрукувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 5457545854595460
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