Ні друга половина значень мала місце в другій половині року
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:33
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:40
И для одного мяукающего товарища в интервью есть прямая речь,куда направят рефинанс банки.В ОВГЗ.Жду зуб.
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:45
але легко надрукувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:06
Ринок ОВДП: Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда та знизив ставку дохідності
19 травня аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Загалом Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів, який склав понад 28 мільярдів гривень в еквіваленті, середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 76 б.п. до 10,5%, за 6-місячними – на 50 б.п. до 10,78%.
Також відновлюється попит на інструменти з довшим строком до погашення.
Інвестори придбали 9- місячні та 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% та 10,97% відповідно.
Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП номіновані в доларах США за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн дол.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 19 тра, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:26
Проблема не в выдаче кредитов, а в их возврате.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:37
там ще про інфляцію, що можна розкочегарити, і для економіки це корисно,
і що БСУ в гірншому стані чим у період банкопада.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:50
Эта имитация "рынка овгз" для нерезов? Так у них есть тут полно своих прокладок ICU, драконов, фурсы, которые им все объяснят про распасовку между НБУ и госами. Долго еще минфин сможет платить по старым распискам новыми расписками? Монеты где?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:56
Зашел на ветку выборочно почитать и нашел это... Очень обидно за державу, т.е. за форум, когда здравые люди, с аргументированным мнением и прекрасным анализом разных источников, перестают излагать свои мысли, уступая дорогу более нагловатым, бесцеремонным и толстокожим. От лица читателей, огромное спасибо за труд, на форуме осталось очень немного людей, буквально до десяти авторов, которых стоит почитать, и Вы один из этих немногих. Надеюсь Вы измените решение, и пусть в сокращенном виде, не обращая внимание на апологетов бездумной писанины, будете радовать нас своими выкладками.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:58
Приєднуюсь. Оресте, повертайтесь!
п.с. цікаво буде затра постостерігати за МБ
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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