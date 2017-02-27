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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5458545954605461>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:33

  sergey_sryvkin написав:
Ви знущаєтесь?.. Узявши тільки половину значень.


Ні :) друга половина значень мала місце в другій половині року :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:40

  flyman написав:Для того, щоб ми почали рости на 7-8% в рік, нам треба близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat

И для одного мяукающего товарища в интервью есть прямая речь,куда направят рефинанс банки.В ОВГЗ.Жду зуб.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:45

  vovamuha007 написав:Зображення

Шановні колеги! Дозвольте звернути вашу увагу, що з 2016 року ми кілька разів проходили поточне значення курсу доляра (в першій половині року) і в кожному випадку, проходячи через ці значення гривня продовжувала зміцнюватись. Крім того дозволю використати вираз шанованого нашого форумчанина: "Оберти продовжують падати, бізнес скукожується. Гривню все тяжче заробити"(С). Враховуючи прецеденти та скукожування бізнесу, дозволю собі припустити, що поточний рік не стане винятком :)

але легко надрукувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:06

Ринок ОВДП: Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда та знизив ставку дохідності
19 травня аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Загалом Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів, який склав понад 28 мільярдів гривень в еквіваленті, середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 76 б.п. до 10,5%, за 6-місячними – на 50 б.п. до 10,78%.
Також відновлюється попит на інструменти з довшим строком до погашення.
Інвестори придбали 9- місячні та 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% та 10,97% відповідно.
Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП номіновані в доларах США за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн дол.

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 19 тра, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:26

  flyman написав:Для того, щоб ми почали рости на 7-8% в рік, нам треба близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat

Проблема не в выдаче кредитов, а в их возврате.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:37

  Starikan написав:
  flyman написав:Для того, щоб ми почали рости на 7-8% в рік, нам треба близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat

Проблема не в выдаче кредитов, а в их возврате.

там ще про інфляцію, що можна розкочегарити, і для економіки це корисно,
і що БСУ в гірншому стані чим у період банкопада.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:50

Эта имитация "рынка овгз" для нерезов? Так у них есть тут полно своих прокладок ICU, драконов, фурсы, которые им все объяснят про распасовку между НБУ и госами. Долго еще минфин сможет платить по старым распискам новыми расписками? Монеты где? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:56

  orest написав:Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець.

Зашел на ветку выборочно почитать и нашел это... Очень обидно за державу, т.е. за форум, когда здравые люди, с аргументированным мнением и прекрасным анализом разных источников, перестают излагать свои мысли, уступая дорогу более нагловатым, бесцеремонным и толстокожим. От лица читателей, огромное спасибо за труд, на форуме осталось очень немного людей, буквально до десяти авторов, которых стоит почитать, и Вы один из этих немногих. Надеюсь Вы измените решение, и пусть в сокращенном виде, не обращая внимание на апологетов бездумной писанины, будете радовать нас своими выкладками.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:58

  Tico написав:
  orest написав:Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець.

Зашел на ветку выборочно почитать и нашел это... Очень обидно за державу, т.е. за форум, когда здравые люди, с аргументированным мнением и прекрасным анализом разных источников, перестают излагать свои мысли, уступая дорогу более нагловатым, бесцеремонным и толстокожим. От лица читателей, огромное спасибо за труд, на форуме осталось очень немного людей, буквально до десяти авторов, которых стоит почитать, и Вы один из этих немногих. Надеюсь Вы измените решение, и пусть в сокращенном виде, не обращая внимание на апологетов бездумной писанины, будете радовать нас своими выкладками.


Приєднуюсь. Оресте, повертайтесь! :)

п.с. цікаво буде затра постостерігати за МБ
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
шухеры бывают ложными.
vitaliian
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