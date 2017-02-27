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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:04
Moneta написав:
Эта имитация "рынка овгз" для нерезов? Так у них есть тут полно своих прокладок ICU, драконов, фурсы, которые им все объяснят про распасовку между НБУ и госами. Долго еще минфин сможет платить по старым распискам новыми расписками? Монеты где?
Насправді, так можна робити ще рік, або навіть 2, якщо знову підемо на карантин.
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Trast
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:06
Trast Так продолжайте не замечать, любезный, и действительно, от этого будет больше пользы на форуме. И позвольте каждому принимать самостоятельные решения по поводу личной пользы от изложенной информации
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Tico
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:20
vitaliian написав: Striker написав:
В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
шухеры бывают ложными.
Ну так всю котлету тоже не надо сразу менять.
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Striker
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Нед 17 тра, 2020 14:07
Ой+
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