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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5458545954605461

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:04

  Moneta написав:Эта имитация "рынка овгз" для нерезов? Так у них есть тут полно своих прокладок ICU, драконов, фурсы, которые им все объяснят про распасовку между НБУ и госами. Долго еще минфин сможет платить по старым распискам новыми расписками? Монеты где? :lol:

Насправді, так можна робити ще рік, або навіть 2, якщо знову підемо на карантин.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:06

Trast Так продолжайте не замечать, любезный, и действительно, от этого будет больше пользы на форуме. И позвольте каждому принимать самостоятельные решения по поводу личной пользы от изложенной информации
Tico
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:20

  vitaliian написав:
  Striker написав:В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
шухеры бывают ложными.

Ну так всю котлету тоже не надо сразу менять.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:23

  Moneta написав:Эта имитация "рынка овгз" для нерезов? Так у них есть тут полно своих прокладок ICU, драконов, фурсы, которые им все объяснят про распасовку между НБУ и госами. Долго еще минфин сможет платить по старым распискам новыми расписками? Монеты где? :lol:

Вы не цитируете страну.юа и телеграм-помойки? Шось у лiсi здохло :D
Shustoff
 
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