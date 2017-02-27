Насправді, так можна робити ще рік, або навіть 2, якщо знову підемо на карантин.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:04
Насправді, так можна робити ще рік, або навіть 2, якщо знову підемо на карантин.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:06
Trast Так продолжайте не замечать, любезный, и действительно, от этого будет больше пользы на форуме. И позвольте каждому принимать самостоятельные решения по поводу личной пользы от изложенной информации
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:20
Ну так всю котлету тоже не надо сразу менять.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:23
Вы не цитируете страну.юа и телеграм-помойки? Шось у лiсi здохло
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:31
За крок до перевороту думок ©
Аааааа - кричу!!!
А я от вже рік пересидів на гривнедепо під 17-18-18,5% і далі продовжую/перекладаю до зими/осені!
Але, тут ніхто серйозно не сприймав моїх прогнозів і я вже з Нового року припинив їх писати.
Нехай деякі тутешні ексПерди і далі собі сміються, сидячи в мінусах, а Долярчик тим часом буде собі підраховувати річну прибутковість з гривнедепо!
Так що, на моменті, я зробив їх разом! Й надалі буду робити їх знову і знову!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:35
Долярчик , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:36
часть экспорта в Украине липовая - для возвращения ндс, к вопросу о платежном балансе
масштабы настолько большие - даже доказательства нашлись
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:38
Оресте, у вас 500 підлеглих, вам ніколи сюди навіть заходити, нагадую.
Але ващі консервні повідомлення залишили?
А мої зтерли.
І так трапилося, що ви сам з собою розмовляєте, і за цю розмову самого з зобою вам же плюсів наліпили.
Смішно.
Тобто про дозвольте, це не до мене, а до тих хто зтирає чи залишає.
Ну ви зрозуміли.
Востаннє редагувалось Trast в Вів 19 тра, 2020 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:39
ДумайТЕ! ©®™
Забув ще дописати, що з Нового року і до сьогодні - я своєю скирдою на 98% в гривні на депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:42
А от каких уровней/цифр вы считаете минус? У вас была гривна постоянно и вы неудачно,по вашему мнению,поменяли ее в марте/апреле?
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