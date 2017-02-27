Додано: Вів 19 тра, 2020 20:31

Striker написав: Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае. Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.

Нехай деякі тутешні ексПерди і далі собі сміються, сидячи в мінусах, а Долярчик тим часом буде собі підраховувати річну прибутковість з гривнедепо!

Так що, на моменті, я зробив їх разом! Й надалі буду робити їх знову і знову!

Аааааа - кричу!!!і далі продовжую/перекладаю до зими/осені!Але, тут ніхто серйозно не сприймав моїх прогнозів і я вже з Нового року припинив їх писати.