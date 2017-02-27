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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:46
_PORT_UA
Он еще пА 8 поменял всю котлету на гривну, так с тех пор на депо в ней и сидит
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:47
Долярчик написав:
Забув ще дописати, що з Нового року і до сьогодні - я своєю скирдою на 98% в гривні на депо!
Податки заплати з того, що потрібно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:52
какие 98процентов... долярчик в б2б встрял и всех агитировал, майку рвал...
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DmitryK
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:53
_PORT_UA написав:Долярчик
І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
Обсирається.
Всрусь, но не покорюсь.
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ib_investor
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:02
_PORT_UA написав: Striker написав:
Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
А от каких уровней/цифр вы считаете минус? У вас была гривна постоянно и вы неудачно,по вашему мнению,поменяли ее в марте/апреле?
1. Разорвал полугодовое депо в Привате под 12.75% чистыми в конце 3-го месяца, потеряв половину процентов.
2. Как минимум, можно было бы сейчас купить по 26.5, а не по 27.8 и 28.
3. Если бы ничего не трогал, лежало б моё депо, то приходящие доходы ложил бы туда и часть под 12% чистыми на текущий.
Т.е. вместо гарантированного дохода в размере +X грн я сейчас получаю убыток в размере -X грн.
Даже если бы курс остался сейчас в районе 28 грн, то я бы потерял меньше, чем потерял сейчас.
Пламенный привет местным загонщикам и всёпропальщикам. Хоть я и сам виноват в своей глупости.
Востаннє редагувалось Striker
в Вів 19 тра, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:04
_PORT_UA написав:Долярчик
, дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
А я спецом кладу на нерозривні довготривалі депо, щоб свалу не було
і не бігати з випуклими очима, висолопивши язика
- якщо в результаті можна й мінуснути свою скирду!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:06
sequence написав:
Я бы не рискнул делать прогнозы курса по окончании карантина
укрепляж. Скорее всего из-за низкого спроса на валюту. Для девала нету лишней гривны, овгз пылесосит и стерилизует. Одно загадка кто им одалживает по таким смешным ставкам.
Долярчик написав: _PORT_UA написав:Долярчик
, дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
А я спецом кладу на нерозривні довготривалі депо, щоб свалу не було
і не бігати з випуклими очима, висолопивши язика
- якщо в результаті можна й мінуснути свою скирду!
почитайте про систему мартингейла.Мартингейл - это математически обоснованная модель торговли и управления капиталом. Метод мартингейла основан на постепенном увеличении размера ставки в два раза по отношению к предыдущей. Таким образом, в случае выиграша, игрок сможет покрыть все предыдущие проигрыши и получить выигрыш в размере начальной ставки. Прибыль будет небольшой, но гарантированной
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 19 тра, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:15
DmitryK написав:
какие 98процентов... долярчик в б2б встрял и всех агитировал, майку рвал...
Ха-ха!
Встряв аж нещасними 10Кгрн і вже вивів ~ 8Кгрн!
І я НІКОГО НЕ АГІТУВАВ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:19
Striker написав:
1. Разорвал полугодовое депо в Привате под 12.75% чистыми в конце 3-го месяца, потеряв половину процентов.
2. Как минимум, можно было бы сейчас купить по 26.5, а не по 27.8 и 28.
3. Если бы ничего не трогал, лежало б моё депо, то приходящие доходы ложил бы туда и часть под 12% чистыми на текущий.
Т.е. вместо гарантированного дохода в размере +X грн я сейчас получаю убыток в размере -X грн.
Даже если бы курс остался сейчас в районе 28 грн, то я бы потерял меньше, чем потерял сейчас.
Пламенный привет местным загонщикам и всёпропальщикам. Хоть я и сам виноват в своей глупости.
Как закручена-то сюжетная детективная линия прям с первого пункта )))))
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:22
pesikot написав: Долярчик написав:
Забув ще дописати, що з Нового року і до сьогодні - я своєю скирдою на 98% в гривні на депо!
Податки заплати з того, що потрібно
иДИ НА Х УЙ
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