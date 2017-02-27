Та я в курсі
І я вже мав цього місяця почати зістрибувати з депоголки і застрибувати в іпотечний бетон!
Але тут бац - пандемія/карантин і все переграло!
Тому я вирішив ще пів року посидіти на депо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24
Не так сталось, як гадалось! ©®™
Та я в курсі
І я вже мав цього місяця почати зістрибувати з депоголки і застрибувати в іпотечний бетон!
Але тут бац - пандемія/карантин і все переграло!
Тому я вирішив ще пів року посидіти на депо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:26
Striker ,вы недавно на форуме. Похоже, что вы молоды.А многие здесь с 13/14г.когда массово падали банки, ждали 3 мес.временные администрации и только потом получали свои грн.или у.е(в той же грн.)и меняли по текущим ,на том момент, курсам. К примеру получили у.е по 23, покупали по 27.
Поэтому на моменте вам кажется,что в убытке, но это пыль по сравнению с теми временами. Не расстраивайтесь.
Лучше скажите какая Кредитка наиболее выгодная по вашему мнению и где вы скирдуете грн.с ставками в 12-15℅? Дабы не оффтопить,пишите в ЛС.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:26
не мне вас учить но... система дожна быть. Например часть в валюте, часть в гривне на годовых неразрывных депозитах, часть в гривне на полугодовых неразрывных депозитах, часть на текущем счёте. при курсе 26,50 покупаете 1000$ при курсе 26 - 3000$, 25,50 - 5000$. и т.д. если часть свободных активов в долларах то при 27 сдаёте 1000$ при 27,50 - 3000$ при 28 - 5000$
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:30
То є вашою практикою, і схоже, ви нею цілком задоволені. І певно,якщо рахувати, прибуток у грн.,то її кількість у вас збільшується. Тим паче у вас ще свій бізнес, де має бути гривня в оберті.
Скажіть в бетон вкладатися хотіли, то первинна нерухомість, житло?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:33
Люто плюсую!!!!
Теж це хотів написати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:35
Так, брати котлован в іпотеку - але пандемія/карантин змінили мої плани
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:45
инвесторы йопт
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:50
Інколи сам дивуюсь своїй фартовості!
Долярчик і в ті роки вискочив на білому коні!
В Дельті/Платині тримав під 25-28%! - під фонд!
В доларах теж тримав, але десь ~ 40%(більше скирди мав на той час в гривні)
Тож Дельта/Платина/Фініки/Форум - все мені віддали до копійки, так як всюди вмістилось під фонд навіть, з тодішньою девальвацією)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:54
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