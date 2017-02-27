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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24
vitaliian написав:
почитайте про систему мартингейла
Та я в курсі
І я вже мав цього місяця почати зістрибувати з депоголки
і застрибувати в іпотечний бетон!
Але тут бац - пандемія/карантин і все переграло!
Тому я вирішив ще пів року посидіти на депо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:26
Striker ,вы недавно на форуме. Похоже, что вы молоды.А многие здесь с 13/14г.когда массово падали банки, ждали 3 мес.временные администрации и только потом получали свои грн.или у.е(в той же грн.)и меняли по текущим ,на том момент, курсам. К примеру получили у.е по 23, покупали по 27.
Поэтому на моменте вам кажется,что в убытке, но это пыль по сравнению с теми временами. Не расстраивайтесь.
Лучше скажите какая Кредитка наиболее выгодная по вашему мнению и где вы скирдуете грн.с ставками в 12-15℅? Дабы не оффтопить,пишите в ЛС.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:26
Striker написав:
Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
не мне вас учить но... система дожна быть. Например часть в валюте, часть в гривне на годовых неразрывных депозитах, часть в гривне на полугодовых неразрывных депозитах, часть на текущем счёте. при курсе 26,50 покупаете 1000$ при курсе 26 - 3000$, 25,50 - 5000$. и т.д. если часть свободных активов в долларах то при 27 сдаёте 1000$ при 27,50 - 3000$ при 28 - 5000$
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:30
Долярчик написав: _PORT_UA написав:Долярчик
, дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
А я спецом кладу на нерозривні довготривалі депо, щоб свалу не було
і не бігати з випуклими очима, висолопивши язика
- якщо в результаті можна й мінуснути свою скирду!
То є вашою практикою, і схоже, ви нею цілком задоволені. І певно,якщо рахувати, прибуток у грн.,то її кількість у вас збільшується. Тим паче у вас ще свій бізнес, де має бути гривня в оберті.
Скажіть в бетон вкладатися хотіли, то первинна нерухомість, житло?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:33
Vadim V написав: pesikot написав: Долярчик написав:
Забув ще дописати, що з Нового року і до сьогодні - я своєю скирдою на 98% в гривні на депо!
Податки заплати з того, що потрібно
иДИ НА Х УЙ
Люто плюсую!!!!
Теж це хотів написати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:35
_PORT_UA написав: Долярчик написав: _PORT_UA написав:Долярчик
, дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
А я спецом кладу на нерозривні довготривалі депо, щоб свалу не було
і не бігати з випуклими очима, висолопивши язика
- якщо в результаті можна й мінуснути свою скирду!
То є вашою практикою, і схоже, ви нею цілком задоволені. І певно,якщо рахувати, прибуток у грн.,то її кількість у вас збільшується. Тим паче у вас ще свій бізнес, де має бути гривня в оберті.Скажіть в бетон вкладатися хотіли, то первинна нерухомість, житло?
Так, брати котлован в іпотеку - але пандемія/карантин змінили мої плани
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:45
Василь-Рівне написав:
Загалом Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів
, який склав понад 28 мільярдів гривень
инвесторы йопт
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:50
_PORT_UA написав:
А многие здесь с 13/14г.когда массово падали банки, ждали 3 мес.временные администрации и только потом получали свои грн.или
Долярчик і в ті роки вискочив на білому коні!
В Дельті/Платині тримав під 25-28%! - під фонд!
В доларах теж тримав, але десь ~ 40%(більше скирди мав на той час в гривні)
Тож Дельта/Платина/Фініки/Форум - все мені віддали до копійки, так як всюди вмістилось під фонд навіть, з тодішньою девальвацією)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:54
somilitark написав:somilitark
Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів, який склав понад 28 мільярдів гривень в еквіваленті, середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 76 б.п. до 10,5%, за 6-місячними – на 50 б.п. до 10,78%.
Поступово відновлюється попит на інструменти з довшим строком до погашення. Так, інвестори придбали 9- місячні та 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% та 10,97% відповідно. Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП номіновані в доларах США за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн дол США. Всього за підсумками аукціонів до державного бюджету було залучено кошти в еквіваленті 21,2 млрд гривень
.
Уровень пропаганды подтягивается к заветам Геббельса.
Какие инвесторы? Нагнули госы,сделали дельту между депосертификатами и ОВГЗ и загоняют всех договорняками финансировать бюджет.
Выходит сегодня наколядовали 369 мио у.е.,это наверное остаток денег Нафтогаза и 11.4 ярда купончиков.
Нормально так набрали ход,19.3 и 11.4,выходит 30 ярдов за последние 10 дней,что там в бюджете делается,вообще все перестали платить???((
Коты Базилио с лисами Алисами ищут новых Буратин.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:14
sergey_sryvkin написав: Striker написав:sergey_sryvkin
Я для себя решил, что в дальнейшем буду брать доллары только когда будет явно выраженный взлёт ракеты, как было 8 марта. Ещё можно сделать 50/50 и просто сидеть с попкорном и почитывать форум. В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
Ви не побачите ракету вчасно, а якщо побачите, то можна помилитись.
Ви не побачите "бальшой шухєр" вчасно, а якщо побачите, то можна помилитись.
А якщо побачите та не помилитесь, можуть бути проблеми з наявністю валюти, гривні, гарних курсів, та пр.
Краще планувати свої дії, та ставити собі потрібний результат, до якого йти покроково.
Долар у порівнянні з гривнею - це стабільність, а гривня може давати тимчасові прибутки. З'ясуйте собі, скільки вам треба стабільності, а скільки азарту, і купуйте необхідні суми.
Ракету можно поймать.Иногда.При пересечении либо приближении цены к 200SMA.Теоретически возможно пробитие и поход цены вниз,что означает слом тренда,но чаще всего 200SMA является сильной поддержкой и цена делает либо ложный пробой,либо отскакивает,либо до неё не доходит и снова идёт по тренду.Сейчас 200SMA 25.1,цена 26,52.К августу или раньше возможно тестирование и даже ложный пробой 25,5,но ненадолго.Вытрусить бакс из слабых рук нарида,разве что.Я с трудом верю,что зажигательный танец на граблях продолжится и проолигархическое правительство станет добивать своих главных акционеров экспортеров.Не для того самокатчика и торчащие уши Сороса убирали.
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