Додано: Вів 19 тра, 2020 22:20

По подсчетам казначеев НБУ приобрел за день $110 млн:



$20 млн - по 26,54 грн/$;

$50 млн - по 26,51 грн/$;

$40 млн - 26,495 грн/$.

После того как регулятор пробил очередной психологический минимум (26,50 грн/$), с покупками доллара вышел Ситибанк. Говорят, что валюты он приобрел не очень много, зато сильно вдохновил экспортеров. Те достаточно быстро подняли межбанк на 26,58 грн/$, и только под закрытие произошла коррекция к 26,55 грн/$.



По слухам, самый крупный пакет ОВГЗ на этом аукционе Минфина приобрел Ощадбанк - на 10 млрд грн. Хотя компанию ему составили другие государственные и коммерческие банки.



Источники в Минфине сообщили, что правительство надеется до конца года одолжить при помощи ОВГЗ порядка 550 млрд грн. Считается, что этой суммы должно хватить на борьбу с коронавирусом при сохранении текущих темпов заболеваемости, а также на покрытие дефицита бюджет из-за стагнации экономики.



Иностранцев снова уговаривают на ОВГЗ



"Говорят, что Минфину должно хватить денег даже, если МВФ не выделит в мае первый кредитный транш по новой программе stand by на $1,8-2 млрд, как ожидалось изначально. Еще неделю назад в его получение реально верили, однако сейчас даже в Кабмине сильно не уверены. Из-за публичного скандала с публикацией переговоров Порошенко с Байденом. Не исключается, что это может создать проблемы с МВФ, на который, как известно, Госдеп США имеет прямое влияние", - рассказал "Стране" заместитель председателя одного из банков.



Новый скандал с пленками сегодня достаточно активно обсуждался на финансовом рынке. После него активизировались переговоры с иностранными покупателями ОВГЗ. 26 мая, в следующий вторник, состоится последнее размещение гособлигаций Минфина в этом месяце. Если отношения с МВФ ухудшатся, наше правительство может одолжить крупную сумму на внутреннем рынке.



Правда, первые переговоры с нерезидентами показали, что их сейчас интересуют доходности не менее 12-12,5% годовых. А наше правительство держит цены новых долговых бумаг в районе 11% годовых. Пойдет ли оно на повышение ставок или нет - по этому моменту станет понятно, насколько критично не хватает средств для финансирования дефицита госбюджета.



План денежных привлечений в мае в правительстве считают перевыполненным. С учетом сегодняшнего размещений гособлигаций совокупно (за 3 аукциона) было продано долговых бумаг на 55 млрд грн, при первоначальном минимальном плане в 50 млрд грн.



Но для иностранных покупателей ОВГЗ важен еще один момент - курс доллара. Они заинтересованы в девальвации гривны при заводе своих капиталов в Украине, и в ее укреплении на выводе. Потому сразу возник важный вопрос: готовы ли наши власти (Нацбанк в содружестве с Минфином) опустить сейчас курс гривны - чтобы снова активно одалживать деньги у иностранцев?

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.