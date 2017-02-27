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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5461546254635464

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  _PORT_UA написав:А многие здесь с 13/14г.когда массово падали банки, ждали 3 мес.временные администрации и только потом получали свои грн.или

Долярчик і в ті роки вискочив на білому коні! :mrgreen:
В Дельті/Платині тримав під 25-28%! - під фонд!

В доларах теж тримав, але десь ~ 40%(більше скирди мав на той час в гривні)
Тож Дельта/Платина/Фініки/Форум - все мені віддали до копійки, так як всюди вмістилось під фонд навіть, з тодішньою девальвацією)
А ну ка про Дельту и девальвацию поподробнее пожалуйста
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:17

  Trast написав:
  Tico написав:Trast Так продолжайте не замечать, любезный, и действительно, от этого будет больше пользы на форуме. И позвольте каждому принимать самостоятельные решения по поводу личной пользы от изложенной информации

Оресте, у вас 500 підлеглих, вам ніколи сюди навіть заходити, нагадую.
Але ващі консервні повідомлення залишили?
А мої зтерли.
І так трапилося, що ви сам з собою розмовляєте, і за цю розмову самого з зобою вам же плюсів наліпили.
Смішно.
Тобто про дозвольте, це не до мене, а до тих хто зтирає чи залишає.
Ну ви зрозуміли.



Прочитал вечерний ПУЛ !
Писали самые "умные " .....доллярчик и траст
....
Вы вообще КТО ?
Траст - Вы что написали ?
Вы ,хотя бы похожие статьи на ОРЕСТА написали ?
Вы хоть что то свое имели ?
ВЫ даже чужим именем пользуетесь !

....мне неприятно , что такие люди на форуме ,задают "градус "

Доллярчик, а вы что написали или сделали что еб...ло раскрываете ?
Доллярчик , я , ПОКА , скромно прошу вас ЗАТКНУТСЯ .

траст , все ваши сообщения направленны на скандалы .
Я не люблю с женщинами ругаться , но вы нарветесь .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:20

По подсчетам казначеев НБУ приобрел за день $110 млн:

$20 млн - по 26,54 грн/$;
$50 млн - по 26,51 грн/$;
$40 млн - 26,495 грн/$.
После того как регулятор пробил очередной психологический минимум (26,50 грн/$), с покупками доллара вышел Ситибанк. Говорят, что валюты он приобрел не очень много, зато сильно вдохновил экспортеров. Те достаточно быстро подняли межбанк на 26,58 грн/$, и только под закрытие произошла коррекция к 26,55 грн/$.

По слухам, самый крупный пакет ОВГЗ на этом аукционе Минфина приобрел Ощадбанк - на 10 млрд грн. Хотя компанию ему составили другие государственные и коммерческие банки.

Источники в Минфине сообщили, что правительство надеется до конца года одолжить при помощи ОВГЗ порядка 550 млрд грн. Считается, что этой суммы должно хватить на борьбу с коронавирусом при сохранении текущих темпов заболеваемости, а также на покрытие дефицита бюджет из-за стагнации экономики.

Иностранцев снова уговаривают на ОВГЗ

"Говорят, что Минфину должно хватить денег даже, если МВФ не выделит в мае первый кредитный транш по новой программе stand by на $1,8-2 млрд, как ожидалось изначально. Еще неделю назад в его получение реально верили, однако сейчас даже в Кабмине сильно не уверены. Из-за публичного скандала с публикацией переговоров Порошенко с Байденом. Не исключается, что это может создать проблемы с МВФ, на который, как известно, Госдеп США имеет прямое влияние", - рассказал "Стране" заместитель председателя одного из банков.

Новый скандал с пленками сегодня достаточно активно обсуждался на финансовом рынке. После него активизировались переговоры с иностранными покупателями ОВГЗ. 26 мая, в следующий вторник, состоится последнее размещение гособлигаций Минфина в этом месяце. Если отношения с МВФ ухудшатся, наше правительство может одолжить крупную сумму на внутреннем рынке.

Правда, первые переговоры с нерезидентами показали, что их сейчас интересуют доходности не менее 12-12,5% годовых. А наше правительство держит цены новых долговых бумаг в районе 11% годовых. Пойдет ли оно на повышение ставок или нет - по этому моменту станет понятно, насколько критично не хватает средств для финансирования дефицита госбюджета.

План денежных привлечений в мае в правительстве считают перевыполненным. С учетом сегодняшнего размещений гособлигаций совокупно (за 3 аукциона) было продано долговых бумаг на 55 млрд грн, при первоначальном минимальном плане в 50 млрд грн.

Но для иностранных покупателей ОВГЗ важен еще один момент - курс доллара. Они заинтересованы в девальвации гривны при заводе своих капиталов в Украине, и в ее укреплении на выводе. Потому сразу возник важный вопрос: готовы ли наши власти (Нацбанк в содружестве с Минфином) опустить сейчас курс гривны - чтобы снова активно одалживать деньги у иностранцев?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kolyuchy написав:А ну ка про Дельту и девальвацию поподробнее пожалуйста

В Дельті тримав і долари і гривню.
Тоді, якраз бігали всі за соціальним доларом па13, так як в обмінках продавали па14!
А Дельта приймала гривню з конвертацією на долародепо щось па13,15(20)
От я і пхав у неї - вийшло загально щось 4тис. дол(точно вже не пам'ятаю) а решта гривню під 25-26%(то в Платині було під 28%)
- а коли банк лопнув, то віддали все гривнею, точно вже не пам'ятаю скільки було 175К, чи 185К
І курс вже не па'ятаю який був, коли банк-партнер видавав Дельтівські вклади - треба гуглити - здається, наче було 25,хх чи 26,хх

Ой, щось я багато написав, то зараз холява знову буде материтись, випивши третього стопарика оковитої :mrgreen:
А головне, що сам казав, що на ніч пити - це велике зло! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ВЫ даже чужим именем пользуетесь !

хм....а у вас в паспорте имя "холява"?
juristkostya
 
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