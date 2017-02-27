_PORT_UA написав:А многие здесь с 13/14г.когда массово падали банки, ждали 3 мес.временные администрации и только потом получали свои грн.или
Долярчик і в ті роки вискочив на білому коні! В Дельті/Платині тримав під 25-28%! - під фонд!
В доларах теж тримав, але десь ~ 40%(більше скирди мав на той час в гривні) Тож Дельта/Платина/Фініки/Форум - все мені віддали до копійки, так як всюди вмістилось під фонд навіть, з тодішньою девальвацією)
А ну ка про Дельту и девальвацию поподробнее пожалуйста
По подсчетам казначеев НБУ приобрел за день $110 млн:
$20 млн - по 26,54 грн/$; $50 млн - по 26,51 грн/$; $40 млн - 26,495 грн/$. После того как регулятор пробил очередной психологический минимум (26,50 грн/$), с покупками доллара вышел Ситибанк. Говорят, что валюты он приобрел не очень много, зато сильно вдохновил экспортеров. Те достаточно быстро подняли межбанк на 26,58 грн/$, и только под закрытие произошла коррекция к 26,55 грн/$.
По слухам, самый крупный пакет ОВГЗ на этом аукционе Минфина приобрел Ощадбанк - на 10 млрд грн. Хотя компанию ему составили другие государственные и коммерческие банки.
Источники в Минфине сообщили, что правительство надеется до конца года одолжить при помощи ОВГЗ порядка 550 млрд грн. Считается, что этой суммы должно хватить на борьбу с коронавирусом при сохранении текущих темпов заболеваемости, а также на покрытие дефицита бюджет из-за стагнации экономики.
Иностранцев снова уговаривают на ОВГЗ
"Говорят, что Минфину должно хватить денег даже, если МВФ не выделит в мае первый кредитный транш по новой программе stand by на $1,8-2 млрд, как ожидалось изначально. Еще неделю назад в его получение реально верили, однако сейчас даже в Кабмине сильно не уверены. Из-за публичного скандала с публикацией переговоров Порошенко с Байденом. Не исключается, что это может создать проблемы с МВФ, на который, как известно, Госдеп США имеет прямое влияние", - рассказал "Стране" заместитель председателя одного из банков.
Новый скандал с пленками сегодня достаточно активно обсуждался на финансовом рынке. После него активизировались переговоры с иностранными покупателями ОВГЗ. 26 мая, в следующий вторник, состоится последнее размещение гособлигаций Минфина в этом месяце. Если отношения с МВФ ухудшатся, наше правительство может одолжить крупную сумму на внутреннем рынке.
Правда, первые переговоры с нерезидентами показали, что их сейчас интересуют доходности не менее 12-12,5% годовых. А наше правительство держит цены новых долговых бумаг в районе 11% годовых. Пойдет ли оно на повышение ставок или нет - по этому моменту станет понятно, насколько критично не хватает средств для финансирования дефицита госбюджета.
План денежных привлечений в мае в правительстве считают перевыполненным. С учетом сегодняшнего размещений гособлигаций совокупно (за 3 аукциона) было продано долговых бумаг на 55 млрд грн, при первоначальном минимальном плане в 50 млрд грн.
Но для иностранных покупателей ОВГЗ важен еще один момент - курс доллара. Они заинтересованы в девальвации гривны при заводе своих капиталов в Украине, и в ее укреплении на выводе. Потому сразу возник важный вопрос: готовы ли наши власти (Нацбанк в содружестве с Минфином) опустить сейчас курс гривны - чтобы снова активно одалживать деньги у иностранцев?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
kolyuchy написав:А ну ка про Дельту и девальвацию поподробнее пожалуйста
В Дельті тримав і долари і гривню. Тоді, якраз бігали всі за соціальним доларом па13, так як в обмінках продавали па14! А Дельта приймала гривню з конвертацією на долародепо щось па13,15(20) От я і пхав у неї - вийшло загально щось 4тис. дол(точно вже не пам'ятаю) а решта гривню під 25-26%(то в Платині було під 28%) - а коли банк лопнув, то віддали все гривнею, точно вже не пам'ятаю скільки було 175К, чи 185К І курс вже не па'ятаю який був, коли банк-партнер видавав Дельтівські вклади - треба гуглити - здається, наче було 25,хх чи 26,хх
Ой, щось я багато написав, то зараз холява знову буде материтись, випивши третього стопарика оковитої А головне, що сам казав, що на ніч пити - це велике зло!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Василь-Рівне написав:Ринок ОВДП: Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда та знизив ставку дохідності 19 травня аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Загалом Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства. Завдяки підвищеному попиту зі сторони інвесторів, який склав понад 28 мільярдів гривень в еквіваленті, середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 76 б.п. до 10,5%, за 6-місячними – на 50 б.п. до 10,78%. Також відновлюється попит на інструменти з довшим строком до погашення. Інвестори придбали 9- місячні та 12-місячні ОВДП за середньозваженими ставками 11% та 10,97% відповідно. Мінфін також розмістив 7-місячні ОВДП номіновані в доларах США за середньозваженою ставкою 3,39% на суму 369 млн дол.
курс на 24?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Striker написав:sergey_sryvkin Я для себя решил, что в дальнейшем буду брать доллары только когда будет явно выраженный взлёт ракеты, как было 8 марта. Ещё можно сделать 50/50 и просто сидеть с попкорном и почитывать форум. В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно.
Striker написав:Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
не мне вас учить но... система дожна быть. Например часть в валюте, часть в гривне на годовых неразрывных депозитах, часть в гривне на полугодовых неразрывных депозитах, часть на текущем счёте. при курсе 26,50 покупаете 1000$ при курсе 26 - 3000$, 25,50 - 5000$. и т.д. если часть свободных активов в долларах то при 27 сдаёте 1000$ при 27,50 - 3000$ при 28 - 5000$
Это все хорошо на "боковичках". А как только идет выход из "боковичка" вся эта затея может в результате не иметь никакого смысла, человек с гривной в руках и в убытках (если в валюте считать). Человек, сдав всё по 27.5, а на табло "условные 30" и на уме ошибочное "вот-вот завтра откатит к 25"; отката нет, неделю, нет две недели - вы в итоге идете и покупаете на всю котлету по 35, потому что "по тех.анализу завтра всё равно 45; и фундамент хреновый". . Но. оно доростает до 36.5. и бессовестно на 30. на лет 5
так что, как ни крути, система все равно сделает нас всех разом. особенно в условиях т.н. плавающего курса (в полу-ручном режиме) и когда страной рулят различные злобные клоуны (не только последний год, а и ранее тоже).
п.с. интересно в этом году будут пугать сезонным осенним девалом или нет? п.с2. где кстати обещанные и миллион раз поделённые как шкура неубитого медведя, бабки от мвф, называемые благородным словом "допомога"? где бабки, аааа? или опять какие-то условия. Что-то краем уха слышал, что там что-то вдруг срочно надо было в раде рассматривать закон про двойное гражданство. а не связанно ли это случайно каким-то образом с вопросом "рынок земельки & иностранцы"?....
Alex2007 написав:Это все хорошо на "боковичках". А как только идет выход из "боковичка" вся эта затея может в результате не иметь никакого смысла, человек с гривной в руках и в убытках (если в валюте считать).
стратегия рабочая, всё зависит от сумм которые у вас в наличии, если к примеру 50к$ то при курсе 30 сдаёте уже не 5к$ а 30к$. Если верите в девал тогда не держите гривну на депозитах, тем более 14% не стоят тех рисков, есть текущие счета но думаю их доходность тоже уменьшат.
При текущем дефиците гривны низкие % ставки это афера. Такую стоимость гривны можно держать только эмиссией и рефинансом, банкам под 8% рынок денег не даст.