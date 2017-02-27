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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 01:43
Striker написав:sergey_sryvkin
Я для себя решил, что в дальнейшем буду брать доллары только когда будет явно выраженный взлёт ракеты, как было 8 марта. Ещё можно сделать 50/50 и просто сидеть с попкорном и почитывать форум. В идеале, конечно, держать на текущих в грн пока всё стабильно, и быстро конвертировать в валюту в случае большого шухера, а на спуске вниз менять обратно
.
якби це було так легко...
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mephala
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Додано: Сер 20 тра, 2020 03:34
vitaliian написав: Striker написав:
Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае.
не мне вас учить но... система дожна быть. Например часть в валюте, часть в гривне на годовых неразрывных депозитах, часть в гривне на полугодовых неразрывных депозитах, часть на текущем счёте. при курсе 26,50 покупаете 1000$ при курсе 26 - 3000$, 25,50 - 5000$. и т.д. если часть свободных активов в долларах то при 27 сдаёте 1000$ при 27,50 - 3000$ при 28 - 5000$
Это все хорошо на "боковичках". А как только идет выход из "боковичка" вся эта затея может в результате не иметь никакого смысла, человек с гривной в руках и в убытках (если в валюте считать). Человек, сдав всё по 27.5, а на табло "условные 30" и на уме ошибочное "вот-вот завтра откатит к 25"; отката нет, неделю, нет две недели - вы в итоге идете и покупаете на всю котлету по 35, потому что "по тех.анализу завтра всё равно 45; и фундамент хреновый".
.
Но. оно доростает до 36.5. и бессовестно на 30. на лет 5
так что, как ни крути, система все равно сделает нас всех разом.
особенно в условиях т.н. плавающего курса (в полу-ручном режиме) и когда страной рулят различные злобные клоуны (не только последний год, а и ранее тоже).
п.с. интересно в этом году будут пугать сезонным осенним девалом или нет?
п.с2. где кстати обещанные и миллион раз поделённые как шкура неубитого медведя, бабки от мвф, называемые благородным словом "допомога"? где бабки, аааа?
или опять какие-то условия. Что-то краем уха слышал, что там что-то вдруг срочно надо было в раде рассматривать закон про двойное гражданство. а не связанно ли это случайно каким-то образом с вопросом "рынок земельки & иностранцы"?....
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Alex2007
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Додано: Сер 20 тра, 2020 05:55
Alex2007 написав:
Это все хорошо на "боковичках". А как только идет выход из "боковичка" вся эта затея может в результате не иметь никакого смысла, человек с гривной в руках и в убытках (если в валюте считать).
стратегия рабочая, всё зависит от сумм которые у вас в наличии, если к примеру 50к$ то при курсе 30 сдаёте уже не 5к$ а 30к$. Если верите в девал тогда не держите гривну на депозитах, тем более 14% не стоят тех рисков, есть текущие счета но думаю их доходность тоже уменьшат.
При текущем дефиците гривны низкие % ставки это афера. Такую стоимость гривны можно держать только эмиссией и рефинансом, банкам под 8% рынок денег не даст.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:15
_PORT_UA написав:Долярчик
, дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.
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Faceless
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:42
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.63 - 26.68,
диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа: 26.62..26.63 - 26.68..26.70 (ПОВ, опт)
Сумы 26.55 - 26.65
Полтава 26.62 - 26.68
Вчера утром: Харьков 26.63 - 26.67, Сумы 26.55 - 26.70, Полтава 26.62 - 26.68
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:13
Faceless написав: _PORT_UA написав:Долярчик
, дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.
дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)
але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався
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