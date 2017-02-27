Додано: Сер 20 тра, 2020 03:34

vitaliian написав: Striker написав: Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае. Наслушавшись здешних советов в марте/апреле накупил тогда доллары по 27.25, 27.8 и 28 грн. Лучше бы на текущих счетах оставил под 12-15%, сейчас бы прибыль только подсчитывал. Это я к тому, что поменьше слушайте местных "экспертов" и думайте только своей головой, взвешивая все за и против. Сам виноват, конечно, на сайте недавно и опыта никакого не было. Теперь уже есть, жалко только, что с плохого начал. Теперь остается только ждать осени-зимы, чтобы скинуть обратно и выйти в 0, это ещё в лучшем случае. не мне вас учить но... система дожна быть. Например часть в валюте, часть в гривне на годовых неразрывных депозитах, часть в гривне на полугодовых неразрывных депозитах, часть на текущем счёте. при курсе 26,50 покупаете 1000$ при курсе 26 - 3000$, 25,50 - 5000$. и т.д. если часть свободных активов в долларах то при 27 сдаёте 1000$ при 27,50 - 3000$ при 28 - 5000$ не мне вас учить но... система дожна быть. Например часть в валюте, часть в гривне на годовых неразрывных депозитах, часть в гривне на полугодовых неразрывных депозитах, часть на текущем счёте. при курсе 26,50 покупаете 1000$ при курсе 26 - 3000$, 25,50 - 5000$. и т.д. если часть свободных активов в долларах то при 27 сдаёте 1000$ при 27,50 - 3000$ при 28 - 5000$

Это все хорошо на "боковичках". А как только идет выход из "боковичка" вся эта затея может в результате не иметь никакого смысла, человек с гривной в руках и в убытках (если в валюте считать). Человек, сдав всё по 27.5, а на табло "условные 30" и на уме ошибочное "вот-вот завтра откатит к 25"; отката нет, неделю, нет две недели - вы в итоге идете и покупаете на всю котлету по 35, потому что "по тех.анализу завтра всё равно 45; и фундамент хреновый".Но. оно доростает до 36.5. и бессовестно на 30. на лет 5так что, как ни крути, система все равно сделает нас всех разом.особенно в условиях т.н. плавающего курса (в полу-ручном режиме) и когда страной рулят различные злобные клоуны (не только последний год, а и ранее тоже).п.с. интересно в этом году будут пугать сезонным осенним девалом или нет?п.с2. где кстати обещанные и миллион раз поделённые как шкура неубитого медведя, бабки от мвф, называемые благородным словом "допомога"? где бабки, аааа?или опять какие-то условия. Что-то краем уха слышал, что там что-то вдруг срочно надо было в раде рассматривать закон про двойное гражданство. а не связанно ли это случайно каким-то образом с вопросом "рынок земельки & иностранцы"?....