Додано: Сер 20 тра, 2020 11:04

prodigy написав: Faceless написав: _PORT_UA написав: Долярчик , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти? , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?

Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність. Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.





дохідність в % вимірі так...

+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)



але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався дохідність в % вимірі так...+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався

а якщо все йде до того як в ЄС і РФ, іноземна валюта видавиться із свідомості пересіченого і буде все рахуватися в локальній валюті. а якщо все йде до того як в ЄС і РФ, іноземна валюта видавиться із свідомості пересіченого і буде все рахуватися в локальній валюті.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/