_PORT_UA написав:Долярчик , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.
дохідність в % вимірі так... + купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)
але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався
а якщо все йде до того як в ЄС і РФ, іноземна валюта видавиться із свідомості пересіченого і буде все рахуватися в локальній валюті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ой+ написав:Дельта знесплатоспроможилась 03.03.15. по курсу 24,82.
официальный курс НБУ состоянием на дату введения Временной Администрации в АО «Дельта Банк»: Доллар США — 26,858 грн. Евро — 30,188 грн.
Я глянув на сайт https://finance.i.ua/nbu/?d=3&m=3&y=2015. Хоча пам'ятаю, що тільки дельта і ще два дрібненькі банки мали вищий курс на момент банкрутства ніж на момент виплат, що дало погорільцям додатковий бонус. Я, наприклад, здорово влетів з вабом 15,09 на момент ТА, а виплачували коли курс був біля 30 грн. Ще добре, що хоч у фонд попав.
_PORT_UA написав:А многие здесь с 13/14г.когда массово падали банки, ждали 3 мес.временные администрации и только потом получали свои грн.или
Долярчик і в ті роки вискочив на білому коні! В Дельті/Платині тримав під 25-28%! - під фонд!
В доларах теж тримав, але десь ~ 40%(більше скирди мав на той час в гривні) Тож Дельта/Платина/Фініки/Форум - все мені віддали до копійки, так як всюди вмістилось під фонд навіть, з тодішньою девальвацією)
Ви молодий, вірно? Бо якщо Вам було близько 60 років, то Вам би на все життя відбило б бажання тримати що не будь у банках. (Всі вклади цінічно обісцінилися у радянських банках.) Ви не допускаєте повторення ситуації? Коли в ФГВ буде нуль? Бо всі забажають стати такими як Ви, Долярчик, фартовим. Наварювати на гривнедепозитах. Фарт колись обовязково закінчиться. Треба диверсифікувати свої збереження. Не вляпатися по уші в одну валюту. Пожалкуєте. (Наприклад, було в 2011 роках модньо євро купувати. А євро потім втратило як мінімум 35% своєї вартості відносно нікомунепотрібного. ЗапамятайТЕ, Долярчику, зміцнення національної валюта жодній країні світу небажане, так як знижується конкурентноздатність експорту. І періодично її девальвують Ви скажете, та не може бути ручної девальвації при плаваючому ринковому валютному курсі. Запрошую до дискуссії. Я ненадивуюся міцності гривні при стагнуючій промисловості, але хай буде й так, це ж чудово! Хай буде продовжуватися свято зміцення гривні хоч вічно! Більше накуплю вільно конвертованої валюти і імпортних речей.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 20 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 7 разів.