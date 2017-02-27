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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5463546454655466>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:І курс вже не па'ятаю який був, коли банк-партнер видавав Дельтівські вклади - треба гуглити - здається, наче було 25,хх чи 26,хх


Дельта знесплатоспроможилась 03.03.15. по курсу 24,82.
З днем банкіра-небанкрота!
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:59

Вікно. Ранок. 26,45 / 26,65 (просіли на 5 коп. порівнянно з 19.05.2020)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:00

  Ой+ написав:Дельта знесплатоспроможилась 03.03.15. по курсу 24,82.


официальный курс НБУ состоянием на дату введения Временной Администрации в АО «Дельта Банк»:
Доллар США — 26,858 грн.
Евро — 30,188 грн.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:04

  prodigy написав:
  Faceless написав:
  _PORT_UA написав:Долярчик , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?

Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.



дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)

але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався :roll:

а якщо все йде до того як в ЄС і РФ, іноземна валюта видавиться із свідомості пересіченого і буде все рахуватися в локальній валюті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:04

  Амвросий написав:
  Ой+ написав:Дельта знесплатоспроможилась 03.03.15. по курсу 24,82.


официальный курс НБУ состоянием на дату введения Временной Администрации в АО «Дельта Банк»:
Доллар США — 26,858 грн.
Евро — 30,188 грн.


Я глянув на сайт https://finance.i.ua/nbu/?d=3&m=3&y=2015. Хоча пам'ятаю, що тільки дельта і ще два дрібненькі банки мали вищий курс на момент банкрутства ніж на момент виплат, що дало погорільцям додатковий бонус. Я, наприклад, здорово влетів з вабом 15,09 на момент ТА, а виплачували коли курс був біля 30 грн. :(
Ще добре, що хоч у фонд попав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:07

Украина подпишет меморандум с МВФ в мае, - Зеленский
https://censor.net.ua/news/3196699/ukra ... zelenskiyi
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:12

  Долярчик написав:
  _PORT_UA написав:А многие здесь с 13/14г.когда массово падали банки, ждали 3 мес.временные администрации и только потом получали свои грн.или

Долярчик і в ті роки вискочив на білому коні! :mrgreen:
В Дельті/Платині тримав під 25-28%! - під фонд!

В доларах теж тримав, але десь ~ 40%(більше скирди мав на той час в гривні)
Тож Дельта/Платина/Фініки/Форум - все мені віддали до копійки, так як всюди вмістилось під фонд навіть, з тодішньою девальвацією)


Ви молодий, вірно? Бо якщо Вам було близько 60 років, то Вам би на все життя відбило б бажання тримати що не будь у банках. (Всі вклади цінічно обісцінилися у радянських банках.)
Ви не допускаєте повторення ситуації? Коли в ФГВ буде нуль?
Бо всі забажають стати такими як Ви, Долярчик, фартовим. Наварювати на гривнедепозитах.
Фарт колись обовязково закінчиться.
Треба диверсифікувати свої збереження. Не вляпатися по уші в одну валюту. Пожалкуєте. (Наприклад, було в 2011 роках модньо євро купувати. А євро потім втратило як мінімум 35% своєї вартості відносно нікомунепотрібного.
ЗапамятайТЕ, Долярчику, зміцнення національної валюта жодній країні світу небажане, так як знижується конкурентноздатність експорту. І періодично її девальвують
Ви скажете, та не може бути ручної девальвації при плаваючому ринковому валютному курсі. Запрошую до дискуссії.
Я ненадивуюся міцності гривні при стагнуючій промисловості, але хай буде й так, це ж чудово! Хай буде продовжуватися свято зміцення гривні хоч вічно! Більше накуплю вільно конвертованої валюти і імпортних речей.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 20 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:13

  Амвросий написав:
  Ой+ написав:Дельта знесплатоспроможилась 03.03.15. по курсу 24,82.


официальный курс НБУ состоянием на дату введения Временной Администрации в АО «Дельта Банк»:
Доллар США — 26,858 грн.
Евро — 30,188 грн.


А Ви забули , яке там відношення Гонтарєва мала до Дельти ? І як всі дружно здивувалися таким курсам тоді ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:16

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http://www.profinance.ru/chart/usdrub/? ... cjMCMjIw==
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:18

  Puente написав:А Ви забули , яке там відношення Гонтарєва мала до Дельти ? І як всі дружно здивувалися таким курсам тоді ?


Вы за депозиты? так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...
Амвросий
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Ой+

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