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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 11:23
Есть новости с полей (я о межбанке)? Пока стоим на месте?
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Anadonta
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:23
Амвросий написав: Puente написав:
А Ви забули , яке там відношення Гонтарєва мала до Дельти ? І як всі дружно здивувалися таким курсам тоді ?
Вы за депозиты? так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...
Так . Ну про Фонд якось там , напевно , домовилися . Але курс - ну якось дуже точно рухнувся куди треба ... Тут у когось навіть підпис був - "Влетів в Дельті" - "Не влетів в Дельті !" ...
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Puente
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:23
Амвросий написав:
так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...
Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню
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kolyuchy
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:28
Anadonta написав:
Есть новости с полей (я о межбанке)? Пока стоим на месте?
Межбанк
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:31
prodigy написав: Faceless написав: _PORT_UA написав:Долярчик
, дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.
дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)
але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався
А откуда "купа сивого волосся"? Если ты понимаешь суть происходящего и теорию загонов - ты просто спокойно запасаешься поп-корном и с интересом ждешь, какие отмазки придумают загонялы, когда их обещанного обвала не проихойдет, а курс спокойно откатит назад
Имею общий капитал далеко не 5к долларов, и в последние годы совсем не переживал, сидя постоянно на 65-80% в гривне, и неплохо увеличил свои сбережения за счет грн депо
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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