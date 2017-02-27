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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54645465546654675468>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:23

Есть новости с полей (я о межбанке)? Пока стоим на месте?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:23

  Амвросий написав:
  Puente написав:А Ви забули , яке там відношення Гонтарєва мала до Дельти ? І як всі дружно здивувалися таким курсам тоді ?


Вы за депозиты? так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...


Так . Ну про Фонд якось там , напевно , домовилися . Але курс - ну якось дуже точно рухнувся куди треба ... Тут у когось навіть підпис був - "Влетів в Дельті" - "Не влетів в Дельті !" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...

Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:28

  Anadonta написав:Есть новости с полей (я о межбанке)? Пока стоим на месте?


Межбанк
26.5525/26.5880
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:31

  prodigy написав:
  Faceless написав:
  _PORT_UA написав:Долярчик , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?

Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.



дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)

але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався :roll:

А откуда "купа сивого волосся"? Если ты понимаешь суть происходящего и теорию загонов - ты просто спокойно запасаешься поп-корном и с интересом ждешь, какие отмазки придумают загонялы, когда их обещанного обвала не проихойдет, а курс спокойно откатит назад :) Имею общий капитал далеко не 5к долларов, и в последние годы совсем не переживал, сидя постоянно на 65-80% в гривне, и неплохо увеличил свои сбережения за счет грн депо :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:00

Не зрозуміло...на чому гривня до вчора зміцнювалась і чому сьогодні почала падіння (уже 5 коп) :? ...дихання ринку?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:04

  vovakwasov написав:Не зрозуміло...на чому гривня до вчора зміцнювалась і чому сьогодні почала падіння (уже 5 коп) :? ...дихання ринку?

прессконференция :)
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:05

  vovakwasov написав:Не зрозуміло...на чому гривня до вчора зміцнювалась і чому сьогодні почала падіння (уже 5 коп) :? ...дихання ринку?

Citibank
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:11

  vovakwasov написав:Не зрозуміло...на чому гривня до вчора зміцнювалась і чому сьогодні почала падіння (уже 5 коп) :? ...дихання ринку?

несколько игроков балуются спекуляциями на мб покупают потом перепродают, на 5 коп дороже. с 1 мио долларов 50 тыс грн проффита. с 10 мио соответственно полляма гривневой массы из воздуха.
vitaliian
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Puente
у Очкарика...
а шо делать?
чик
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