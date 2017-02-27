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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5465546654675468>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.05.2020....................26,5676
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, сузили на копейку спред снизу, выйдя на привычные 2 копейки. После 11 на копейку приподнялись и остановились.
Серьезного падения гривны, требующего фундаментальных объяснений я пока не вижу. Вчера в конце сессии чуть дернулись без оборотов вверх, сегодня некоторые решились на покупку. Это выглядит как очень легкое дыхание рынка. Прирост средневзвешенного почти полностью определил вчерашний подскок Рыжика.
НБУ вчера выкупил 158 млн.
Остатки на коррсчетах почти не изменились. Серьезный отток в казначейство почти компенсировали масштабные интервенции НБУ. По мелочи в разные стороны играли обналичка и сокращение объема суточных сертификатов. Обращает на себя факт досрочного погашения тендерного рефинанса на 100 млн.

В понедельник объем валютного рынка вырос с 309.5 до 329.8 млн. Чистый спрос составил 259.8 млн, что на 10 млн. меньше, чем в пятницу. Клиентское предложение оставалось на уровне пятницы, а спрос существенно сократился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:34

  vovakwasov написав:Не зрозуміло...на чому гривня до вчора зміцнювалась і чому сьогодні почала падіння (уже 5 коп) :? ...дихання ринку?

Может потому что вчера был последний день уплаты квартальных налогов. Заметил что обычно так и происходит.
CYBOPOB2
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:51

  prodigy написав:
  Faceless написав:
  _PORT_UA написав:Долярчик , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?

Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.



дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)

але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався :roll:

Еквівалент в пів "однушки" :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,6040 +0,0740 +0,28%
29,1277 +0,1543 +0,53%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:56

А ЩО ЦЕ НА МБ?
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:59

26.63-26.65/26.69-26.72
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:08

Трішки тривожно :( ...але посиджу ще в гривні (заспокоюю себе тим, що при річних планах по ОВГЗ в більше ніж 500 ярдів, не можна допускати кратного девалу).
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:10

  vovakwasov написав:Трішки тривожно :( ...але посиджу ще в гривні (заспокоюю себе тим, що при річних планах по ОВГЗ в більше ніж 500 ярдів, не можна допускати кратного девалу).


чому?

p.s.
Источники в Минфине сообщили, что правительство надеется до конца года одолжить при помощи ОВГЗ порядка 550 млрд грн. :shock: Считается, что этой суммы должно хватить на борьбу с коронавирусом при сохранении текущих темпов заболеваемости, а также на покрытие дефицита бюджет из-за стагнации экономики.

p.p.s главный покупатель овгз - печатный станок. :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:13

  CYBOPOB2 написав:
  vovakwasov написав:Не зрозуміло...на чому гривня до вчора зміцнювалась і чому сьогодні почала падіння (уже 5 коп) :? ...дихання ринку?

Может потому что вчера был последний день уплаты квартальных налогов. Заметил что обычно так и происходит.

Последний день каг бы сегодня...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:14

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИЙШОВ ДО ТУАЛЕТА
І НА МБ +3КОПІЙКИ.
сірий
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