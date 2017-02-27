Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 20.05.2020....................26,5676 Доллар прибавил 5 копеек. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, сузили на копейку спред снизу, выйдя на привычные 2 копейки. После 11 на копейку приподнялись и остановились. Серьезного падения гривны, требующего фундаментальных объяснений я пока не вижу. Вчера в конце сессии чуть дернулись без оборотов вверх, сегодня некоторые решились на покупку. Это выглядит как очень легкое дыхание рынка. Прирост средневзвешенного почти полностью определил вчерашний подскок Рыжика. НБУ вчера выкупил 158 млн. Остатки на коррсчетах почти не изменились. Серьезный отток в казначейство почти компенсировали масштабные интервенции НБУ. По мелочи в разные стороны играли обналичка и сокращение объема суточных сертификатов. Обращает на себя факт досрочного погашения тендерного рефинанса на 100 млн.
В понедельник объем валютного рынка вырос с 309.5 до 329.8 млн. Чистый спрос составил 259.8 млн, что на 10 млн. меньше, чем в пятницу. Клиентское предложение оставалось на уровне пятницы, а спрос существенно сократился.
_PORT_UA написав:Долярчик , дивуюсь вашій витримці. Я так розумію, що у вас більшість грошей саме в найкрасивішій? І як ви себе почуває те,коли відбувається стрибок валюти?
Ну поки стрибків (реальних стрибків) за останні два роки не було, тому наразі Долярчик у виграші, і переживати йому не було потреби. Якщо дивитися на результат на сьогодні, маємо визнати, що він зробив правильний вибір і отримав вельми високу дохідність.
дохідність в % вимірі так... + купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)
але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався
Еквівалент в пів "однушки"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vovakwasov написав:Трішки тривожно ...але посиджу ще в гривні (заспокоюю себе тим, що при річних планах по ОВГЗ в більше ніж 500 ярдів, не можна допускати кратного девалу).
чому?
p.s. Источники в Минфине сообщили, что правительство надеется до конца года одолжить при помощи ОВГЗ порядка 550 млрд грн. Считается, что этой суммы должно хватить на борьбу с коронавирусом при сохранении текущих темпов заболеваемости, а также на покрытие дефицита бюджет из-за стагнации экономики.
p.p.s главный покупатель овгз - печатный станок.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.