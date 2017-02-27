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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5466546754685469>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:19

  Moneta написав:
  vovakwasov написав:Трішки тривожно :( ...але посиджу ще в гривні (заспокоюю себе тим, що при річних планах по ОВГЗ в більше ніж 500 ярдів, не можна допускати кратного девалу).


чому?


...ну, розкидуючи своїми дуже скромними мізками, приходжу до висновку що поточне зміцнення гривні призупинило вихід нерезів і відроджує інтерес нових учаників ринку до ОВГЗ, а повернення до девальвації буде стимулювати нерезів до виходу при скороченню кількісті бажаючих придбати ОВГЗ.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:31

  Долярчик написав:
дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)

але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався :roll:

Еквівалент в пів "однушки" :wink:[/quote] $10-12 000
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:33

  vitaliian написав:Мартингейл - это математически обоснованная модель торговли и управления капиталом. Метод мартингейла основан на постепенном увеличении размера ставки в два раза по отношению к предыдущей. Таким образом, в случае выиграша, игрок сможет покрыть все предыдущие проигрыши и получить выигрыш в размере начальной ставки. Прибыль будет небольшой, но гарантированной


Ага,это если капитал безразмерный... Усреднение убыточной позиции. И к чему эта тактика приводит, как правило (за редким исключением). Тоже желательно ознакомиться.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:35

  vovakwasov написав:
  Moneta написав:
  vovakwasov написав:Трішки тривожно :( ...але посиджу ще в гривні (заспокоюю себе тим, що при річних планах по ОВГЗ в більше ніж 500 ярдів, не можна допускати кратного девалу).


чому?


...ну, розкидуючи своїми дуже скромними мізками, приходжу до висновку що поточне зміцнення гривні призупинило вихід нерезів і відроджує інтерес нових учаників ринку до ОВГЗ, а повернення до девальвації буде стимулювати нерезів до виходу при скороченню кількісті бажаючих придбати ОВГЗ.


їх уже заміщають зі станка, то вчому проблема заміщати далі?

деполюди постраждають? так це не проблема. вже було багато раз. зато бюджет виконається.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:39

  4x4 написав:
  vitaliian написав:Мартингейл - это математически обоснованная модель торговли и управления капиталом. Метод мартингейла основан на постепенном увеличении размера ставки в два раза по отношению к предыдущей. Таким образом, в случае выиграша, игрок сможет покрыть все предыдущие проигрыши и получить выигрыш в размере начальной ставки. Прибыль будет небольшой, но гарантированной


Ага,это если капитал безразмерный... Усреднение убыточной позиции. И к чему эта тактика приводит, как правило (за редким исключением). Тоже желательно ознакомиться.



"Усреднение на падающем рынке погубило больше евреев, чем Адольф Гитлер."(с)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:39

  Moneta написав:
їх уже заміщають зі станка, то вчому проблема заміщати далі?

деполюди постраждають? так це не проблема. вже було багато раз. зато бюджет виконається.


...поспостерігаю за МБ в четвер-п'ятницю :(
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИЙШОВ ДО ТУАЛЕТА
І НА МБ +3КОПІЙКИ.


Кінець епохи бідності?
Президент уточнив, що ЮНІСЕФ робить прогноз на підставі загальносвітової статистики, порівнюючи зарплату з іншими країнами, хоча в Україні і прожитковий мінімум, і середня зарплата менші.
"Це люди, які будуть отримувати 5000-6000 гривень, і вони вважають їх бідними. Так, це дуже маленька зарплата, порівняно з європейськими або американськими стандартами. Я розумію, що у них 250$ - мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не бідність все ж", - сказав президент. https://ua.korrespondent.net/ukraine/42 ... 000-hryven
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:51

Па 150 сегодня?
На девал ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:56

  yama написав:
  Долярчик написав:
дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)

але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався :roll:

Еквівалент в пів "однушки" :wink:
$10-12 000[/quote]
Де Ви такі дешеві бачили? :shock:
Тоді уточню:
Однушки з ремонтом в новобудові!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:57

  Ой+ написав:
  сірий написав:ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИЙШОВ ДО ТУАЛЕТА
І НА МБ +3КОПІЙКИ.


Кінець епохи бідності?
Президент уточнив, що ЮНІСЕФ робить прогноз на підставі загальносвітової статистики, порівнюючи зарплату з іншими країнами, хоча в Україні і прожитковий мінімум, і середня зарплата менші.
"Це люди, які будуть отримувати 5000-6000 гривень, і вони вважають їх бідними. Так, це дуже маленька зарплата, порівняно з європейськими або американськими стандартами. Я розумію, що у них 250$ - мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не бідність все ж", - сказав президент. https://ua.korrespondent.net/ukraine/42 ... 000-hryven

:shock: Очень бы хотелось узнать, что таки есть бедность, в таком случае.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Ой+

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