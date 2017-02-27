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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5466546754685469

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:00

  Долярчик написав:
  yama написав:
  Долярчик написав:
дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)

але якщо загальний капітал меньше 5к долларів, то може сильно й не хвилювався :roll:

Еквівалент в пів "однушки" :wink:
$10-12 000

Де Ви такі дешеві бачили? :shock:
Тоді уточню:
Однушки з ремонтом в новобудові![/quote]

У Львові немає таких цін
кавалєрка - 19-20 тис баків
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:04

  сірий написав:А ЩО ЦЕ НА МБ?

Сити вышел и экспортеры стали придерживать выручку в надежде на рост :) Посмотрим, поведуться ли олени на это придерживание :) Но, в целом, рост был бы полезен чтобы дороже слить транш и получить больше гривны.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:У Львові немає таких цін
кавалєрка - 19-20 тис баків

О, то мені треба казати - що в мене еквівалент ЦІЛОЇ кавалірки! :D
Хоча ні, трохи не дотягую :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:09

  4x4 написав:
  Ой+ написав:
  сірий написав:ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИЙШОВ ДО ТУАЛЕТА
І НА МБ +3КОПІЙКИ.


Кінець епохи бідності?
Президент уточнив, що ЮНІСЕФ робить прогноз на підставі загальносвітової статистики, порівнюючи зарплату з іншими країнами, хоча в Україні і прожитковий мінімум, і середня зарплата менші.
"Це люди, які будуть отримувати 5000-6000 гривень, і вони вважають їх бідними. Так, це дуже маленька зарплата, порівняно з європейськими або американськими стандартами. Я розумію, що у них 250$ - мізерна зарплата. У нас це теж маленька зарплата, але у нас це не бідність все ж", - сказав президент. https://ua.korrespondent.net/ukraine/42 ... 000-hryven

:shock: Очень бы хотелось узнать, что таки есть бедность, в таком случае.

ЦЕ КОЛИ У БАБЦІ,ЦИГАНИ ВИДУРИЛИ 50т.грн
ЦЕ ВЖЕ БІДНІСТЬ?
ЧИ ЩЕ НІ?
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:29

А чого дивуватися сьогодняшньому підскоку?



Вітаюсь совсіма.

Знову НБУ перемудрував :mrgreen:

Якось вчора +/- пів добового обсягу вийняв (158 млн.дол.). Його 20 млн. щоденного викупу, мабуть то була знущальна посмішка!

А сьогодні-завтра потрібен ще добовий обсяг за валютні ОВДП розрахуватись (368 808 519,66 долярів) :!:

Ось і підскочили. І не требе шукати чорного кота в темній кімнаті, і так все наочно...

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 20 тра, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:34

Мне нервы не выдержали, я хочу купить бакс, потом продать по 27.3
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:36

  сірий написав:
  4x4 написав: :shock: Очень бы хотелось узнать, что таки есть бедность, в таком случае.

ЦЕ КОЛИ У БАБЦІ,ЦИГАНИ ВИДУРИЛИ 50т.грн
ЦЕ ВЖЕ БІДНІСТЬ?
ЧИ ЩЕ НІ?

Я, видимо, упустил что-то? :lol:
При чем здесь это? Частный случай - не есть правило.

ЗЫ Вы считаете, что заначка гробовых (еще тот вопрос, как и на чем они были сэкономлены) в 50 тыс грн, для пенсионера - это ого-го-го как много? ну-ну...
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 20 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:40

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Знову НБУ перемудрував :mrgreen:

Якось вчора +/- півдобового обсягу вийняв (158 млн.дол.). Його 20 млн. щоденного викупу, мабуть то була знущальна посмішка!

А сьогодні-завтра потрібен ще добовий обсяг за валютні ОВДП розрахуватись (368 808 519,66 долярів) :!:

Ось і підскочили. І не требе шукати чорного кота в темній кімнаті, і так все наочно...

ВО
Хай щастить!

Можливо Зе-команда таки знайшла важелі впливу на НБУ. От він і хомячить валюту в таких об'ємах. Наповнення бюджету ніхто не відміняв. Плюс заманити нерезів у ОВДП при такому курсу і такій дохідності - дуже важко. Дохідність піднімати ніхто не буде, а от курс...
Якщо слідувати такій логіці - ми навіть якщо ще будемо опускатись вниз, то це буде дуже плавно. За те вгору ніхто дуже сильно стримувати не буде.
Більше схиляюсь до плавного здорожчання гривні із невеликими корекціями. Хоча і досі вважаю, що все, що куплене нижче 27 не є помилкою, а навпаки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:43

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Знову НБУ перемудрував :mrgreen:

Якось вчора +/- пів добового обсягу вийняв (158 млн.дол.). Його 20 млн. щоденного викупу, мабуть то була знущальна посмішка!

А сьогодні-завтра потрібен ще добовий обсяг за валютні ОВДП розрахуватись (368 808 519,66 долярів) :!:

Ось і підскочили. І не требе шукати чорного кота в темній кімнаті, і так все наочно...

ВО

Хай щастить!


Дякую, трішки заспокоїли...виходить, що сьогодні на МБ підкинули, таку собі, жирну котяру...
vovakwasov
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