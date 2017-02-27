Де Ви такі дешеві бачили?
Тоді уточню:
Однушки з ремонтом в новобудові![/quote]
У Львові немає таких цін
кавалєрка - 19-20 тис баків
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:00
Де Ви такі дешеві бачили?
Тоді уточню:
Однушки з ремонтом в новобудові![/quote]
У Львові немає таких цін
кавалєрка - 19-20 тис баків
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:04
Сити вышел и экспортеры стали придерживать выручку в надежде на рост Посмотрим, поведуться ли олени на это придерживание Но, в целом, рост был бы полезен чтобы дороже слить транш и получить больше гривны.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
О, то мені треба казати - що в мене еквівалент ЦІЛОЇ кавалірки!
Хоча ні, трохи не дотягую
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:09
ЦЕ КОЛИ У БАБЦІ,ЦИГАНИ ВИДУРИЛИ 50т.грн
ЦЕ ВЖЕ БІДНІСТЬ?
ЧИ ЩЕ НІ?
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:29
А чого дивуватися сьогодняшньому підскоку?
Вітаюсь совсіма.
Знову НБУ перемудрував
Якось вчора +/- пів добового обсягу вийняв (158 млн.дол.). Його 20 млн. щоденного викупу, мабуть то була знущальна посмішка!
А сьогодні-завтра потрібен ще добовий обсяг за валютні ОВДП розрахуватись (368 808 519,66 долярів)
Ось і підскочили. І не требе шукати чорного кота в темній кімнаті, і так все наочно...
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 20 тра, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:34
Мне нервы не выдержали, я хочу купить бакс, потом продать по 27.3
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:36
Я, видимо, упустил что-то?
При чем здесь это? Частный случай - не есть правило.
ЗЫ Вы считаете, что заначка гробовых (еще тот вопрос, как и на чем они были сэкономлены) в 50 тыс грн, для пенсионера - это ого-го-го как много? ну-ну...
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 20 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:40
Можливо Зе-команда таки знайшла важелі впливу на НБУ. От він і хомячить валюту в таких об'ємах. Наповнення бюджету ніхто не відміняв. Плюс заманити нерезів у ОВДП при такому курсу і такій дохідності - дуже важко. Дохідність піднімати ніхто не буде, а от курс...
Якщо слідувати такій логіці - ми навіть якщо ще будемо опускатись вниз, то це буде дуже плавно. За те вгору ніхто дуже сильно стримувати не буде.
Більше схиляюсь до плавного здорожчання гривні із невеликими корекціями. Хоча і досі вважаю, що все, що куплене нижче 27 не є помилкою, а навпаки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:43
Дякую, трішки заспокоїли...виходить, що сьогодні на МБ підкинули, таку собі, жирну котяру...
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