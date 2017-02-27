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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5467546854695470>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:36

  сірий написав:
  4x4 написав: :shock: Очень бы хотелось узнать, что таки есть бедность, в таком случае.

ЦЕ КОЛИ У БАБЦІ,ЦИГАНИ ВИДУРИЛИ 50т.грн
ЦЕ ВЖЕ БІДНІСТЬ?
ЧИ ЩЕ НІ?

Я, видимо, упустил что-то? :lol:
При чем здесь это? Частный случай - не есть правило.

ЗЫ Вы считаете, что заначка гробовых (еще тот вопрос, как и на чем они были сэкономлены) в 50 тыс грн, для пенсионера - это ого-го-го как много? ну-ну...
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 20 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:40

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Знову НБУ перемудрував :mrgreen:

Якось вчора +/- півдобового обсягу вийняв (158 млн.дол.). Його 20 млн. щоденного викупу, мабуть то була знущальна посмішка!

А сьогодні-завтра потрібен ще добовий обсяг за валютні ОВДП розрахуватись (368 808 519,66 долярів) :!:

Ось і підскочили. І не требе шукати чорного кота в темній кімнаті, і так все наочно...

ВО
Хай щастить!

Можливо Зе-команда таки знайшла важелі впливу на НБУ. От він і хомячить валюту в таких об'ємах. Наповнення бюджету ніхто не відміняв. Плюс заманити нерезів у ОВДП при такому курсу і такій дохідності - дуже важко. Дохідність піднімати ніхто не буде, а от курс...
Якщо слідувати такій логіці - ми навіть якщо ще будемо опускатись вниз, то це буде дуже плавно. За те вгору ніхто дуже сильно стримувати не буде.
Більше схиляюсь до плавного здорожчання гривні із невеликими корекціями. Хоча і досі вважаю, що все, що куплене нижче 27 не є помилкою, а навпаки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:43

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Знову НБУ перемудрував :mrgreen:

Якось вчора +/- пів добового обсягу вийняв (158 млн.дол.). Його 20 млн. щоденного викупу, мабуть то була знущальна посмішка!

А сьогодні-завтра потрібен ще добовий обсяг за валютні ОВДП розрахуватись (368 808 519,66 долярів) :!:

Ось і підскочили. І не требе шукати чорного кота в темній кімнаті, і так все наочно...

ВО

Хай щастить!


Дякую, трішки заспокоїли...виходить, що сьогодні на МБ підкинули, таку собі, жирну, рижу котяру...
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:54

Alex2006Вы не верили в мою интуицию...а зря.Я же говорил будет рост.А Вы все аргументы хотели,да анализа.Интуиция не нуждается в аргументах.
Ас-пирин
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:56

  Ас-пирин написав:Alex2006Вы не верили в мою интуицию...а зря.Я же говорил будет рост.А Вы все аргументы хотели,да анализа.Интуиция не нуждается в аргументах.


а ріст до яких рівнів, Вам Ваша інтуЇція не підказує?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк вырос на 5 копеек, наличка прыгнула на 25.

Нервная она последние 2 месяца.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:07

  Igor3777 написав:Чё в рост пошли, как с пол часа уже ?)



Я ещё вчера говорил, что процесс запущен :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:08

Зображення

Кажись наш "рост" - это пранк, чтоб развести слабонервных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:11

  Ас-пирин написав:Alex2006Вы не верили в мою интуицию...а зря.Я же говорил будет рост.А Вы все аргументы хотели,да анализа.Интуиция не нуждается в аргументах.

Так а где рост-то? 5 копеек это рост? Сити один раз вышел, экспортеры решили под шумок придержать валюту, вот и подросли, делов-то :) Если олени не поведуться на ход экспортеров - "рост" сдуеться уже сегодня :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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