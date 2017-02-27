Я, видимо, упустил что-то?
При чем здесь это? Частный случай - не есть правило.
ЗЫ Вы считаете, что заначка гробовых (еще тот вопрос, как и на чем они были сэкономлены) в 50 тыс грн, для пенсионера - это ого-го-го как много? ну-ну...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:36
Я, видимо, упустил что-то?
При чем здесь это? Частный случай - не есть правило.
ЗЫ Вы считаете, что заначка гробовых (еще тот вопрос, как и на чем они были сэкономлены) в 50 тыс грн, для пенсионера - это ого-го-го как много? ну-ну...
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 20 тра, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:40
Можливо Зе-команда таки знайшла важелі впливу на НБУ. От він і хомячить валюту в таких об'ємах. Наповнення бюджету ніхто не відміняв. Плюс заманити нерезів у ОВДП при такому курсу і такій дохідності - дуже важко. Дохідність піднімати ніхто не буде, а от курс...
Якщо слідувати такій логіці - ми навіть якщо ще будемо опускатись вниз, то це буде дуже плавно. За те вгору ніхто дуже сильно стримувати не буде.
Більше схиляюсь до плавного здорожчання гривні із невеликими корекціями. Хоча і досі вважаю, що все, що куплене нижче 27 не є помилкою, а навпаки.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:43
Дякую, трішки заспокоїли...виходить, що сьогодні на МБ підкинули, таку собі, жирну, рижу котяру...
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:54
Alex2006Вы не верили в мою интуицию...а зря.Я же говорил будет рост.А Вы все аргументы хотели,да анализа.Интуиция не нуждается в аргументах.
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:56
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Межбанк вырос на 5 копеек, наличка прыгнула на 25.
Нервная она последние 2 месяца.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:07
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:08
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:11
Так а где рост-то? 5 копеек это рост? Сити один раз вышел, экспортеры решили под шумок придержать валюту, вот и подросли, делов-то Если олени не поведуться на ход экспортеров - "рост" сдуеться уже сегодня
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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