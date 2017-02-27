Додано: Сер 20 тра, 2020 16:12

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............20.05.2020.............21.05.2020

дата розрахунку..............19.05.2020.............20.05.2020

Євро.................................29,0217...................29,1403

Долар США......................26,5159...................26,5854

После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, сузили на копейку спред снизу, выйдя на привычные 2 копейки. После 11 на копейку приподнялись и остановились.

Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда на затухающем рынке появились заявки от покупателей, напуганных утренним ростом. Это привело к новому, чуть более интенсивному этапу роста. За 1.5 часа выросли на 6.5 копеек. При этом продавцы, придерживавшие с утра валюту, на росте все же стали продавать. Активные торги продолжались примерно до 15 часов.

Официальный курс встретили котировками 26.6400 - 26.6600. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Очень похоже на то, что сейчас начал реализовываться отложенный спрос на валюту, который всегда возникает в периоды укрепления гривны. Я не знаю, что будет завтра, но сегодняшняя картина выглядит вполне естественной.

Поводов для интервенций со стороны регулятора я сегодня не увидел.



Этот день в истории:

2019 - 26.2029 (-16) +38

2018 - 26.1480 (-4) +44



2017 - 26.3697 (-3)

2016 - 25.2015 (-5)