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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5467546854695470

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:13

  Electron написав:Киев
Доллар 26,65/26,77
Евро 28,87/29,05

Харьков 26.80 - 26.84
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:25

  4x4 написав:
  vitaliian написав:Мартингейл - это математически обоснованная модель торговли и управления капиталом. Метод мартингейла основан на постепенном увеличении размера ставки в два раза по отношению к предыдущей. Таким образом, в случае выиграша, игрок сможет покрыть все предыдущие проигрыши и получить выигрыш в размере начальной ставки. Прибыль будет небольшой, но гарантированной


Ага,это если капитал безразмерный... Усреднение убыточной позиции. И к чему эта тактика приводит, как правило (за редким исключением). Тоже желательно ознакомиться.

Антимартингейл вам в помощь.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:42

  goldfinger написав:
  4x4 написав:
  vitaliian написав:Мартингейл - это математически обоснованная модель торговли и управления капиталом. Метод мартингейла основан на постепенном увеличении размера ставки в два раза по отношению к предыдущей. Таким образом, в случае выиграша, игрок сможет покрыть все предыдущие проигрыши и получить выигрыш в размере начальной ставки. Прибыль будет небольшой, но гарантированной


Ага,это если капитал безразмерный... Усреднение убыточной позиции. И к чему эта тактика приводит, как правило (за редким исключением). Тоже желательно ознакомиться.

Антимартингейл вам в помощь.

Мне??? :)
Те же яйца, только в профиль. Ибо срабатывает только на устойчивом тренде. И то, до поры... ))
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:01

15-45:
Харьков 26.80 - 26.84 (утром 26.63 - 26.68).
Диапазон цен наличного доллара: 26.75..26.80 - 26.84..26.85 (ПОВ, опт), в основном спред 7-10 коп.
В среднем курс покупки доллара поднялся на 13 коп., курс продажи на 15-17 коп.

Сумы 26.65 - 26.80 (26.55 - 26.65)
Полтава 26.70 - 26.85 (26.62 - 26.68)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:12

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.05.2020.............21.05.2020
дата розрахунку..............19.05.2020.............20.05.2020
Євро.................................29,0217...................29,1403
Долар США......................26,5159...................26,5854
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, сузили на копейку спред снизу, выйдя на привычные 2 копейки. После 11 на копейку приподнялись и остановились.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда на затухающем рынке появились заявки от покупателей, напуганных утренним ростом. Это привело к новому, чуть более интенсивному этапу роста. За 1.5 часа выросли на 6.5 копеек. При этом продавцы, придерживавшие с утра валюту, на росте все же стали продавать. Активные торги продолжались примерно до 15 часов.
Официальный курс встретили котировками 26.6400 - 26.6600. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Очень похоже на то, что сейчас начал реализовываться отложенный спрос на валюту, который всегда возникает в периоды укрепления гривны. Я не знаю, что будет завтра, но сегодняшняя картина выглядит вполне естественной.
Поводов для интервенций со стороны регулятора я сегодня не увидел.

Этот день в истории:
2019 - 26.2029 (-16) +38
2018 - 26.1480 (-4) +44

2017 - 26.3697 (-3)
2016 - 25.2015 (-5)
Сибарит
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  #<1 ... 5467546854695470
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